Teto de mercado desmorona e deixa 11 feridos em Diadema

O teto do supermercado Vencedor Atacadista, no Jardim Portinari, em Diadema, desabou na tarde de ontem e deixou 11 feridos. O caso aconteceu por volta das 16h, após fortes chuvas atingirem a região. Não foi registrada nenhuma morte ou vítima com ferimentos graves. Segundo relatos, o local, que mantinha atendimento normalmente, passava por reforma. A Prefeitura afirma que o estabelecimento estava com a documentação em dia. Unidade foi interditada pela Defesa Civil e Corpo de Bombeiros.

Ao todo, seis pessoas foram socorridas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para o Hospital Municipal Doutora Zilda Arns, no Piraporinha; duas vítimas acabaram levadas também pelo Samu para o Pronto-Socorro Central, no Quarteirão da Saúde; outras duas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Universitário, em São Bernardo.

“Duas vítimas que foram para o Hospital Municipal (de Diadema) estavam classificadas como amarelas, ou seja, que necessitam de algum atendimento médico, mas sem risco de vida imediato. Todas as outras foram classificadas como verde, com ferimentos leves. Uma dessas pessoas, inclusive, recusou transporte até um local de atendimento médico”, informou a Prefeitura.

Ainda de acordo com a gestão municipal, o número de vítimas é preliminar e uma perícia no local foi realizada para determinar as causas do incidente. “O mercado Vencedor estava em dia com toda a documentação necessária junto à administração municipal, bem como com AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) vigente até outubro de 2024”, declarou a Prefeitura.

Não há informações se todas as vítimas são funcionárias do mercado – ao menos duas eram.

O desempregado Denis monteiro, 48, morador do Bairro Casa Grande, costuma fazer compras no supermercado e já tinha observado que a estrutura do local necessitava de revitalizações. “Costumo fazer compras aqui porque é perto de casa. Vim comprar mistura pela manhã, ainda bem que não foi na hora que aconteceu. Já tinha problemas com goteiras há alguns meses. Quando chovia, a situação ficava comprometida. O temporal de hoje (ontem) foi o pico.”

Além de telhas espalhadas pelo estacionamento do supermercado, há gravações de um guindaste estacionado no local, o que indica que foi usado para auxiliar as reformas no estabelecimento. De acordo com a Defesa Civil, alguns funcionários teriam feito pela manhã de ontem uma manutenção no teto da unidade.

A rede Vencedor Atacadista foi inaugurada em 2012 em Santana de Parnaíba. A unidade da Avenida Casa Grande, número 230, em Diadema, abriu em 2015. As lojas da marca estão distribuídas por outras cidades do Grande ABC, como Santo André e São Bernardo, além da Capital e Litoral Paulista.

À Globo, a Rede Riviera, dona do mercado atacadista, disse que o telhado cedeu parcialmente, que está em contato com as autoridades para colaborar com as investigações e reiterou o compromisso com a segurança e integridade de todos os envolvidos, além de expressar solidariedade aos feridos e aos familiares.