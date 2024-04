A caminho do Vasco, Hugo Moura se despede do Athletico-PR e deve render R$ 5 mi ao Flamengo

O volante Hugo Moura está a caminho do Rio de Janeiro para ser anunciado como reforço do Vasco para a disputa do Brasileirão. O jogador esteve na Ligga Arena, na vitória do Athletico-PR sobre o Cuiabá por 4 a 0, no último domingo, quando foi até os vestiários para se despedir de seus companheiros de equipe e comissão técnica.

O jogador acertou com o Vasco por três anos, com o aporte da 777 Partners, que desembolsou R$ 10 milhões para tê-lo de forma definida. No entanto, existe um fato curioso em cima disso. Metade do montante deve ir ao Flamengo, arquirrival do clube cruzmaltino, que detém 50% dos direitos do atleta.

A expectativa é que Hugo Moura seja anunciado nesta terça-feira, quando é aguardado em São Januário para ser apresentado aos demais jogadores. Os exames médicos foram realizados já nesta segunda-feira.

Hugo Moura tem 26 anos e fez mais de 100 jogos com a camisa do Athletico-PR. O jogador ainda tem passagens por Coritiba e Flamengo. No time de Ramón Díaz, brigará por posição com Sforza e Mateus Carvalho.

O Vasco volta a campo nesta quarta-feira, às 19h, para enfrentar o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela segunda rodada do Brasileirão.