Prometeon investirá 300 milhões de euros nos próximos dois anos

A Prometeon, divisão de pneus profissionais da Pirelli, vai investir globalmente 300 milhões de euros (cerca de R$ 1,5 bilhão) entre os anos de 2024 e 2026. A informação foi dada pelo CEO da empresa para a América Latina, Ricardo Susini. A fabricante possui quatro unidades no mundo, sendo duas no Brasil – Santo André e Gravataí, no Rio Grande do Sul –, uma no Egito e outra na Turquia. Ele não declarou como serão aplicados os valores.

O executivo ainda revelou a intenção de implantação de uma quinta fábrica. “Temos planos de expansão, para em breve termos mais uma (unidade) na América Latina”.

As declarações foram dadas durante a apresentação da linha de pneus Serie 02, que são fabricados tanto em Santo André quanto em Gravataí.

Susini destacou ainda que, desde de 2016, quando foi tomada a decisão de que a Pirelli produziria apenas pneus para carros de passeio e motocicletas, até este ano, foram investidos R$ 700 milhões nas unidades do Brasil da Prometeon, que fazem pneus para caminhões, ônibus e para máquinas agrícolas.

E que para a fabricação da Serie 02 – que representa uma evolução da Serie 01, lançada em 2013 – foi necessária a adequação das linhas de produção. “Não houve grandes mudanças na planta, porque a gente tem uma planta é que é versátil e flexível, mas foi necessário investir em laboratórios – para conseguir ter este nível de avanço na tecnologia –, em testes, nos materiais e, claro, no maquinário”, detalhou.

A empresa apresentou dois modelos da Serie 02 – outros vão chegar, serão oito neste ano – , o R02, para transporte em rodovias, e o o G02, de uso misto, on/off-road. “O desenvolvimento destes novos pneus consumiu seis anos de pesquisa e desenvolvimento. Foram testados 2.500 unidades em laboratório indoor, além de avaliação de segurança, de dirigibilidade e de aplicação de mercado, totalizando 180 milhões quilômetros rodados”, explicou Luiz Mari, diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da Prometeon para as Américas.

Mari detalhou que as novas tecnologias e os materiais empregados na fabricação aumentam a vida útil do pneu em até 10%. “São novas tecnologias e novos materiais para garantir maior resistência ao produto. É um novo perfil de pneu e de rodagem, com nova geometria que vai trazer melhor regularidade de consumo e mais rendimento quilométrico”, afirmou.

“Somos líderes absolutos no mercado de equipamento original, dentro das montadoras, como único fabricante de pneus com foco total em veículos comerciais e, estamos caminhando para evoluir ainda mais. Graças ao portfólio completo e um time dedicado a esse segmento, estamos homologados em 100% das montadoras que produzem caminhões e ônibus no Brasil, sendo polo exportador para todo o continente americano, inclusive os Estados Unidos. Temos certeza de que a Serie 02 será um grande sucesso”, complementou Susini.