Guardiola confia na classificação do City e promete competir por todos os títulos na temporada

O técnico Pep Guardiola está confiante com a possibilidade do Manchester City conquistar todos os títulos que ainda restam na temporada. O treinador mostrou também muito otimismo para o duelo com o Real Madrid nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), no Etihad Stadium, pelas quartas de final da Liga dos Campeões. No jogo de ida, os times ficaram no empate por 3 a 3, no Santiago Bernabéu. Pela frente, ainda tem o Campeonato Inglês e a Copa da Inglaterra.

"Eu tenho certeza que vamos lutar até o fim, porque eu conheço os jogadores. Eu vejo nos seus rostos antes dos jogos. Eles estão preparados. Quer dizer que vamos ganhar o Campeonato Inglês e a Liga dos Campeões? Não estou dizendo isso. Mas vamos competir, com certeza", garantiu.

A segurança de Guardiola para dar essa declaração tem lógica. O treinador está no clube desde 2016 e é o atual campeão da Liga dos Campeões. Além disso, o Manchester City assumiu a liderança do Campeonato Inglês, com derrotas inesperadas de Arsenal e Liverpool, e ainda está na semifinal da Copa da Inglaterra.

Dentro das quatro linhas, o treinador conta com diversos talentos, dentre eles, o atacante Haaland. O norueguês não vive a sua melhor fase no City e chegou a ser criticado pela atuação apagada no jogo de ida frente ao Real Madrid. No entanto, detém a confiança do treinador e tem potencial para decidir um confronto do tamanho do que será na próxima quarta-feira.

Apesar de admitir alguns desgastes no elenco, Guardiola deve mandar a campo força máxima. Na vitória por 5 a 1 sobre o Luton Town, o goleiro Ederson retornou, após bom tempo parado por lesão. Desfalques no jogo de ida contra o Real, o lateral Walker e o zagueiro Aké ficaram no banco de reservas e devem ser ao menos relacionados no jogo decisivo da Liga dos Campeões.