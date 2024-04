Gabi Luthai desmente burburinhos ao explicar motivo de não ter ido na festa da cunhada, Thais Fersoza

Durante o último final de semana, dias 13 e 14 de abril, Thais Fersoza deu boas-vindas aos 40 anos de idade e comemorou com uma festa íntima apenas para os amigos e familiares. Percebendo a falta da presença de Gabi Luthai, cunhada da apresentadora, os internautas começaram a questionar se havia acontecido algo entre as duas.

Assim, no último domingo, dia 14, a esposa de Teo Télo foi questionada sobre a situação. Os seguidores apontaram o fato da cantora ter ido à outra festa ao invés de ir na de Thaís.

Porque uma festa era no Rio de Janeiro (da Tata) e a outra a 4 minutos aqui do apartamento em São Paulo, só por isso, respondeu Luthai, cunhada do cantor sertanejo Michel Teló.

Ao continuar, ainda ironizou a situação ao afirmar não ter um jatinho particular para voar até a capital carioca. Com cerca de seis meses de gestação, a cantora argumentou com o fato das companhias aéreas não a permitirem mais viajar a essa altura da gravidez.

Ah, também [não fui] porque não tenho um jato pra ir pro RJ, já que as companhias aéreas não me permitem mais viajar nessa idade gestacional. Vocês teriam um jato pra me emprestar? Vish, se bem q minha médica também não iria autorizar viagem a essa altura do campeonato, só se for pra maternidade, finalizou Gabi Luthai.