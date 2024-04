Justin Bieber e filho de Will Smith surpreendem com intimidade e beijo no pescoço durante o Coachella 2024

Os famosos internacionais estão aproveitando muito o Coachella 2024 nos Estados Unidos e é claro que Justin Bieber está na lista de convidados que está por lá, né?! O cantor está curtindo o festival ao lado da esposa, Hailey Bieber, mas o momento que chamou a atenção mesmo foi quando ele se encontrou com Jaden Smith, filho de Will Smith.

Os dois, que são amigos de longa data, se cumprimentaram de maneira muito inusitada durante o evento. Acontece que o ator chega por trás do amigo, o abraçando e esfregando seu corpo no canadense, que o reconhece rapidamente e vira para lhe dar um beijo no pescoço. Uepa, quanta intimidade!

Vale lembrar que Jaden e Justin se conhecem desde 2010, quando gravaram a música Never Say Never, que se tornou parte da trilha sonora do filme Karatê Kid, lançado no mesmo ano. Desde então, os dois seguiram com a parceria e são muito próximos, chegando a fazer aparições surpresas nos shows um do outro ao longo dos anos.