Em rara aparição juntos, Débora Nascimento e José Loreto celebram aniversário de seis anos de idade da filha

Débora Nascimento e José Loreto celebraram, no último domingo, dia 14, o aniversário de seis anos de idade de Bella, sua única filha. Neste ano, a pequena escolheu comemorar a data com uma festa no tema Avatar, filme de James Cameron.

Nos cliques e vídeos, compartilhados pelos papais nas redes sociais, Bella apareceu feliz da vida, tirando foto com os amigos e com dois atores, que se caracterizaram como os personagens do filme. Um arraso, não é?

Minha bebezinha crescendo, me ensinando a existir, escreveu Débora, através dos Stories.

Já José Loreto escreveu:

6 anos da minha amada filha, minha melhor amiga, a razão da minha alegria, meu sentido maior de vida. Agradeço ao mundo, aos deuses, minha família e meus amigos! Muito obrigado pela festa inesquecível.