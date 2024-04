Silvia Poppovic revela que foi assaltada próximo a sua casa: Quase arrancaram minhas mãos

Silvia Poppovic chocou os seguidores ao contar que foi vítima de um assalto perto de casa. Nos Stories do Instagram, a apresentadora mostrou uma foto de sua mão ensanguentada e contou que os assaltantes a agrediram na tentativa de levar seus pertences.

A artista começou contando:

Acabo de ser assaltada na esquina da minha casa. Me deram uma chave de pescoço pelas costas, me derrubaram no chão e quase arrancaram minhas mãos. O ladrão levou meu anel e, felizmente, não teve tempo de tirar as pulseiras e roubar o celular. Do chão, comecei a gritar e ele fugiu.

Em seguida, Silvia desabafou sobre o momento de tensão:

Fiquei assim ensanguentada e com o coração partido com toda essa violência que nos cerca. Não dá mais!!!, escreveu ela.