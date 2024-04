Fernanda Paes Leme desabafa sobre hormônios na gravidez

Fernanda Paes Leme deu o que falar durante o último final de semana. Depois de compartilhar uma mensagem polêmica para Bruno Gagliasso no aniversário dele, que rolou no último sábado, dia 13, a apresentadora decidiu usar as redes sociais para desabafar sobre os hormônios na reta final da gravidez.

Ao compartilhar uma foto de sua barriga, Fernanda escreveu:

Esse final de gravidez parece que passa em câmera lenta... a cabeça dá tilte... o corpo cansa... os hormônios comandam. Dias bons, outros nem tanto... E essa semana vou falar sobre algo que nunca tive e fui ter pela primeira vez na gravidez. Amanhã eu conto onde. Boa noite, grupo.

Fernanda espera Pilar, sua primeira filha com Victor Sampaio, seu noivo.

Polêmica com Bruno Gagliasso

Caso você não tenha acompanhado, Fernanda escreveu uma mensagem para Bruno Gagliasso, seu amigo de longa data, que gerou bastante polêmica nas redes sociais. No texto, além de desejar parabéns, Fernanda ainda revelou que ela e o amigo andavam meio afastados.

Estava achando que minha filha poderia nascer hoje... Ela está mexendo tanto... Estou até quietinha agora, deitada no sofá com os pés para cima... No fundo, eu torci para ela segurar. Além de ser aniversário de um dos meus afilhados, também é o dia do Bruno. E dia 13 é tão dele! Já celebramos de formas tão especiais esse dia, em tantos lugares...Ele ama esse número e por mais que eu nem lembre quando foi a última vez que o encontrei, que conversamos de verdade (não rapidinho aqui), que realmente estivéssemos próximos, olhando no olho. Temos muita história e queria que esse dia seguisse dele. Não, ninguém brigou, mas teve um afastamento e quem sabe um dia eu saiba por quê... Ou não também. E está de coração, tudo bem, começou ela.

Que continua:

Bruno, que você siga realizando seus sonhos, fazendo o que faz seu brilho de verdade, sendo esse cara único e imprevisível... Eu sigo aqui, torcendo pelas suas conquistas, amando seus filhos que sinto muita saudade e desejando muita saúde e sucesso para você e sua família linda. Parabéns.

Por sua vez, Bruno não repostou a mensagem da amiga em suas redes sociais, como fez com o de outras pessoas. Além disso, mais tarde ele compartilhou um clique com a família e legenda chamou a atenção. Teria sido uma alfinetada?

Nada é mais importante do que vocês, escreveu Bruno.