Palavra do Leitor - 15 de abril de 2024

Opinião

Vou precisar desenhar para o missivista João Paulo Mendes Parreira minha “ironia sobre o jiló” (Leitores, dia 12). O que ele considera bravatas de Elon Musk, eu considero lavar a roupa suja que nosso Judiciário tem feito contra “opositores”. Durante a “ditadura militar”, quando nos opúnhamos à censura impingida, ouvíamos dos nossos pais: “Cala a boca que as paredes têm ouvidos”. Décadas depois, com advento da internet para todos, saber que os mesmos que reclamavam da censura à época, como Dilma, Zé Dirceu, Lula e esquerdistas, travestem Bolsonaro de “ditador” para calar quem não aceita um descondenado na Presidência. Nem tão “bolsonarista” eu sou, viu? Sou pelo direito a escolha ironicamente de jiló, cenoura, alface, menos lula, e foi isso que Elon Musk prometeu fazer. Abrir a sociedade quando, como e por quem a “oposição” foi calada. Por isso a gritaria petista, muita verdade foi antidemocraticamente escondida! Isso é democracia?

Beatriz Campos

Capital

Exploração sexual

Protocolada a CPI da Exploração Infantil na Ilha de Marajó e, pasmem, deputados do PT e Psol foram contra. Será que eles são a favor da exploração sexual infantil na Ilha de Marajó e tem que continuar? Onde estão os defensores de mulheres, crianças, negros e oprimidos? O povo está acordando para este povo, não enxergaram ainda porque a mídia presta um desserviço nas TVs abertas!

Ailton Lima

São Bernardo

PCC

‘Grupo é preso por utilizar empresas para lavar dinheiro’ (Setecidades, dia 10). Não chega a ser novidade que o PCC tenha ramificações no transporte público de São Paulo. Na terça-feira, ocorreu a Operação Fim de Linha, na qual quatro sócios das empresas UPBus e Transwalff, ligados ao PCC, foram presos. É resultado de investigação que já dura quatro anos, com participação do Gaeco (Grupo de Combate ao Crime Organizado), MP, Receita Federal, Cade e 340 policiais. Essas empresas foram criadas com recursos do crime. E bens foram bloqueados no valor de R$ 684 milhões. Pelo mapeamento da Receita Federal, o grupo criminoso girava R$ 732 milhões, com revenda de carros de luxo, até helicópteros, e eram administrados por laranjas. Só nos resta aplaudir e eficácia desta operação. Oxalá, todos os prefeitos, governadores e governo federal sejam implacáveis com a criminalidade, que, infelizmente, avança dentro das instituições.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Petrobras

Enquanto aqui a Lava Jato e o ex-juiz Sérgio Moro são perseguidos, vemos o Equador invadir a Embaixada do México atrás de corruptos, pessoas que usaram de corrupções em relação à Petrobras através de empresas brasileiras conhecidas e (des)condenadas para devolver dinheiro. Houve corrução, sim, na Petrobrás!

Tania Tavares

Capital

Nardini

‘Após quatro meses, Nardini se mantém sem verba do Estado’ (Setecidades, dia 12). O ex-prefeito Atila Jacomussi faz propaganda que supostamente mandou dinheiro para o Hospital Nardini em suas falas na redes sociais, e o Diário fez reportagem mostrando a dificuldade do atual chefe do Executivo, Marcelo Oliveira, de receber o dinheiro. Mostra as fake news do parlamentar que mandou R$ 0 para o município.

Eduardo Furtado

Mauá

Pavilhão

É de doer no coração quando vejo a bandeira do Brasil de ponta cabeça, como está acontecendo já faz um bom tempo no mastro do Atacadão da Avenida dos Estados, em Santo André.

Fernanda Chagas

Santo André