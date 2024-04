As ruínas do Observatório

Para tentar mitigar ao menos um pouco do desgaste provocado pelo atentado à ciência e ao conhecimento que estava prestes a cometer, ao demolir o Observatório Astronômico de Diadema, no Jardim Inamar, o prefeito José de Filippi Júnior (PT) acenou com contrapartida que parecia interessante: o local seria ocupado por uma creche e a cidade encontraria novo local para construir outro equipamento de observação dos astros e estrelas. Três meses depois, todavia, nem uma coisa nem outra foi feita. Cheio de entulhos, o terreno hoje é utilizado como dormitório para moradores de rua, que abundam na cidade. Da concretização dos planos originais, absolutamente nada – além das promessas habituais.

Em seu quarto mandato à frente da Prefeitura de Diadema, Filippi dá mostras evidentes de que abandonou seu espírito indômito que fez com que determinadas políticas sociais implementadas em suas primeiras gestões, especialmente nas áreas de habitação, saúde e segurança, obtivessem reconhecimento internacional pelo impacto positivo causado na comunidade. Hoje, o prefeito parece apenas interessado em obter a quinta eleição para o cargo, o que lhe daria uma conquista pessoal incomparável no Grande ABC. Mas, com a mudança de postura do petista, a cidade é penalizada. Mais preocupado em fazer marketing do que em governar, ele vai jogando seu legado progressista na lata do lixo.

A gestão atual é um desastre. Nem as principais vitrines da administração saem do papel, como pode ser comprovado no caso do Quarteirão da Educação, que deveria ter sido entregue à comunidade em fevereiro, mas, sabe-se lá por quais razões, ainda continua sendo um enorme esqueleto a denunciar a incompetência do governo. A população diademense, que precisa do olhar cuidadoso do poder público, não merece tamanho descaso. José Filippi Júnior tem falado muito nos últimos tempos e deixado de trabalhar. Discursos não transformam a cidade. Pelo contrário. Se desacompanhados de ação, o máximo que produzem são ruínas, como as do Observatório Astronômico do Jardim Inamar.