Grande ABC oferece 852 vagas de trabalho na semana

O Grande ABC tem nesta semana 852 vagas de trabalho nos centros públicos de quatro das sete cidades. São postos para todos os níveis de escolaridade e em todas os segmentos (indústria, comércio e serviços).

Dentre os municípios que divulgaram as suas vagas, São Caetano, com 311, é a que possui maior disponibilidade. Na sequência aparecem Mauá, com 217, Diadema (204) e Santo André, com 120. Os demais não informaram.

Em São Caetano, todo o processo é realizado de maneira on-line. O candidato acessa o site da Prefeitura (www.saocaetanodosul.sp.gov.br) e seleciona o ícone Portal do Emprego. Lá, ele tem acesso às vagas ofertadas e pode se candidatar ao processo de seleção.

Em Santo André, os interessados devem acessar o portal Gov.br, por meio do link: https://servicos.mte.gov.br. Para atendimento presencial agende pelo https://web.santoandre.sp. gov.br/, compareça no dia e hora agendados com RG, CPF e CTPS física ou digital. O CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) fica localizado na Prefeitura (Térreo 1).

Em Muá, entre as diversdas vagas se destacam as funções de operador de cobrança (telemarketing), operador de máquina injetora de plástico, operador de logística, operador de prensa excêntrica, vendedor porta a porta, operador de máquina solda ponto e fiscal de prevenção de perdas.

Os interessados devem comparecer ao CPTR, na Rua Jundiaí, 63, Bairro da Matriz. O trabalhador deve estar com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos (quem ainda tiver na versão impressa). O atendimento é de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Em Diadema, ao todo são 204 vagas, para todos os níveis, incluindo 12 vagas exclusivas para PCD (Pessoas com Deficiência) e 11 de estágio. Para se candidatar às vagas, basta acessar https://emprega.diadema.sp.gov.br/.