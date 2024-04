Athletic Bilbao empata com Villareal com um a mais, mas continua em quinto no Espanhol

O Athletic Bilbao empatou com o Villarreal por 1 a 1 com um jogador a mais no Estádio San Mamés, neste domingo. O resultado deixa o time basco em quinto lugar no Campeonato Espanhol, com 57 pontos. O Villarreal está em nono, com 39.

As duas equipes travaram um jogo truncado e igual no primeiro tempo, sem muitas chances de gol. A posse de bola ficou entre 46% do Bilbao e 54% do Villarreal.

Tudo mudou logo no início do segundo tempo, quando Comesaña cometeu falta dura em Prados, levou o segundo amarelo e acabou expulso. A partir daí, só deu Bilbao no jogo.

Aos 21, Sancet marcou para o time da casa, que manteve a pressão. Mas nos acréscimos, o Villarreal empatou com Parejo.

O Las Palmas, há sete rodadas sem ganhar, jogou com um a menos durante 85 minutos por causa da expulsão de Saúl Coco. Durante a partida de extremos deste domingo, os insulares se encontraram com uma luta impossível contra um conservador Sevilla que foi para não perder e saiu com a vitória por 2 a 0 do Gran Canaria Stadium.

O Granada teve um dia de alegria. Depois de meses de tragédia em Los Cármenes, a equipe ganhou por 2 a 0 uma partida marcada pela estreia de Samu. O Alavés voltou a mostrar que está longe de sua melhor versão, ainda mais longe de casa. O Granada está com 17 pontos, na 19ª colocação. O Alavés está em 14º, com 34 pontos.