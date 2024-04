A Rodovia dos Imigrantes registra lentidão no sentido Capital na manhã deste domingo. O congestionamento ocorre do km 56 ao 51 por conta do alto fluxo de veículos na via, segundo boletim da Ecovias, concessionária responsável pela administração do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes).

Os motoristas encontram boa visibilidade e tempo aberto na pista. Por motivos operacionais, a alça da via Anchieta no km 39 sul, com acesso à Interligação Planalto sentido Rodovia dos Imigrantes, e a alça de retorno da Rodovia dos Imigrantes no km 40,2, sentido litoral, estão bloqueadas.

O Sistema Anchieta-Imigrantes está Operação 4x6. Sentido litoral, obrigatório pista sul e norte da Anchieta. Para ir sentido São Paulo, seguir viagem pelas pistas sul e norte da Imigrantes.