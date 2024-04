Palavra do Leitor - 14 de abril de 2024

‘Saidinha’

“Lula sanciona, com veto, projeto que proíbe a ‘saidinha’ de presos” (Política, dia 12). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva derrubou a proibição das ‘saidinhas’ temporárias dos presos, permitindo que os mesmos deixem as prisões em datas festivas. Somos conhecedores de que muitos dos beneficiados, quando libertados, voltam a cometer assaltos, roubos e latrocínios. A maioria dos brasileiros é absolutamente contra essas ‘saidinhas’. O mundo é feito de escolhas, assim como nós escolhemos viver com dignidade, o marginal também fez sua escolha, o crime. Não estou contrário ao presidente em razão de posição partidária, mas seria muito prudente que Lula usasse do sentimento de empatia, colocando-se no lugar dos familiares daqueles que foram vítimas desses bandidos. E que o Congresso nos represente.

Cecél Garcia

Santo André

Viagem à China

Minha pergunta: quem pagou a viagem de 40 membros do PT e também da sua presidente Gleisi Hoffmann? Se o interesse é só deles, a Câmara não pode “engolir” que é uma viagem de “missão” e pagar tudo com nossos impostos.

Tania Tavares

Justiça Eleitoral

‘TRE do Paraná livra ex-juiz e senador Moro da cassação’ (Política, dia 10). O senador Sérgio Moro (União Brasil) teve seu mandato preservado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná pelo placar de 5 a 2. Como sabemos, este processo de cassação é meramente político, pois Moro quebrou muitos paradigmas no Brasil e o maior deles foi ter colocado muita gente graúda e poderosa de colarinho-branco na cadeia por roubo de bilhões dos cofres públicos e empresas estatais, o que incomodou muita gente, inclusive quem ocupa o posto número 1 do País hoje. Segundo a revista Veja, R$ 25 bilhões foram recuperados para os cofres públicos em 43 acordos de leniência com empresas envolvidas em esquemas de corrupção. Só a Petrobrás recuperou mais de R$ 6 bilhões. Moro cometeu equívocos também? Sim, como todo ser humano, mas nada que apague o brilhante trabalho como juiz da Operação Lava Jato, que desvendou o maior esquema de corrupção no Brasil, tanto é que foi eleito senador com aproximados 2 milhões de votos. Estão querendo tirar seu mandado por questões meramente políticas, assim como aconteceu com Deltan Dallagnol, deputado federal cassado, também oriundo da Lava Jato.

Mauri Fontes

Santo André

Diplomacia

Lula, com seu senso diplomático, ensejou encerrar a guerra entre Rússia e Ucrânia. Agora, o litígio causado pela pretensão venezuelana de usurpar Essequibo, que faz parte da Guiana, é o momento de Lula exercer a sua diplomacia. Reunir com os nossos dois vizinhos e, amigavelmente, na mesa de um bar, tomando uma cervejinha, solucionar o impasse entre Nicolás Maduro e Irfaan Ali.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

Inflação

Hoje na feira qualquer quilo de frutas passa de dois dígitos. O governo federal tem de abaixar os produtos da feira, como frutas e legumes, acabar com a venda por quilo e voltar à dúzia. Acorda, ministro Fernando Haddad, o povo não está aguentando mais.

Eduardo Furtado

Mauá