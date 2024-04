Marcelo Melo e Zverev perdem para dupla belga e ficam com o vice no Masters 1000 de Montecarlo

O sonho de Marcelo Melo de conquistar o Masters 1000 de Montecarlo bateu na trave. Ao lado de Alexander Zverev, o brasileiro acabou ficando com o vice-campeonato após perder para os belgas Sander Gille e Joran Vliegen, neste domingo, por 2 sets a 0, parciais de 5/7, 6/3 e 10/5, em 1h41 de partida. No entanto, a campanha merece destaque, já que a dupla entrou do torneio de última hora, como alternates, após a desistência de Griekspoor e Hurkacz.

Esta foi a segunda derrota de Marcelo Melo na decisão em Montecarlo. Em 2014, ele também ficou perto de conquistar o título, mas acabou sendo superado na final. O brasileiro não vence um campeonato desde o ano passado, quando conquistou o ATP 500 de Hale. Ele estava há quase cinco sem disputar uma decisão de Masters 1000.

"Estou super feliz, um pouco desesperado com esse início de ano. Tivemos alguns meses fracos e precisamos fazer alguns ajustes até ter uma semana extraordinária em Montecarlo. Estamos animados com o que está por vir", disse Sander Gille, que elogiou o potencial de Marcelo Melo.

"Tem muita pressão quando se joga contra ele. Eles fizeram uma combinação muito difícil de se superar. Estou muito feliz que terminamos esse torneio com o título, até por bater uma dupla incrível", completou.

Apesar da vitória, os belgas sofreram para superar Zverev e Melo. No primeiro set, o duelo foi equilibrado e decidido nos games finais. Quando estava 5/5, o brasileiro conseguiu a única quebra de serviço para ficar à frente. Depois foi só confirmar o saque para fazer 1 a 0.

O segundo set foi distinto. Os belgas cresceram na partida com um começo arrasador e chegaram a abrir 3/0. Melo e Zverev esboçaram uma reação, mas não conseguiram evitar o empate. Gille e Vliegen fecharam por 6/3.

No match tie-break, eles continuaram sólidos e não deram a menor chance aos rivais. Os belgas abriram 7/3 e só precisaram administrar a vantagem para conquistarem o seu primeiro torneio de nível 1000 na carreira.