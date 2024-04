Guarda Revolucionária do Irã alerta que apoio dos EUA a Israel pode ter resposta 'decisiva'

A Guarda Revolucionária do Irã advertiu os Estados Unidos que qualquer participação em esforços que prejudiquem os interesses iranianos enfrentarão uma resposta "decisiva". O alerta acontece em meio a relatos de que os norte-americanos abateram uma série de drones e mísseis do país persa em direção ao território israelense.

Em comunicado publicado por veículos estatais da imprensa iraniana, o grupo militar avisou que qualquer ameaça dos EUA, Israel ou outros países será seguida por uma retaliação "recíproca e proporcional".

Na nota, a Guarda acusa Washington de ser responsável pelas ações dos aliados israelenses.

A ofensiva deste sábado é uma reação à investida que deixou pelo menos 16 mortos no consulado iraniano em Damasco, na Síria, no começo do mês.

Israel não assumiu autoria pelo ataque oficialmente, mas há consenso até entre aliados sobre o envolvimento do país.