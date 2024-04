Investigador diz que Trump fazia parte de esquema eleitoral, apesar de não ser acusado

Um investigador estadual testemunhou nesta quarta-feira, 24, que considera o ex-presidente Donald Trump e seu chefe de gabinete da Casa Branca como coconspiradores em um esquema para alegar que ele havia vencido em Michigan nas eleições de 2020, apesar da clara vitória do democrata Joe Biden. Trump e Mark Meadows estavam entre os nomes mencionados durante o interrogatório de Howard Shock, cujo trabalho levou a acusações de falsificação contra mais de uma dúzia de pessoas em Michigan. Um juiz da capital do estado está realizando audiências para determinar se há provas suficientes para ordenar um julgamento.

Um advogado de defesa, Duane Silverthorn, ofereceu uma série de nomes e perguntou a Shock se eles eram "coconspiradores não indiciados", o que significa que não foram acusados, mas poderiam ter feito parte de uma suposta conspiração para colocar os votos eleitorais de Michigan na coluna de Trump. Os promotores do gabinete do procurador-geral não se opuseram. Shock respondeu "sim" a Trump, Meadows, ao advogado de Trump, Rudy Giuliani, e a alguns republicanos estaduais de alto escalão.

"Estou surpreso que a pergunta tenha sido respondida", disse a advogada da área de Detroit, Margaret Raben, ex-chefe de uma associação estadual de advogados de defesa. "É irrelevante - legal e factualmente irrelevante - que existam outras pessoas que poderiam ter sido acusadas ou deveriam ter sido acusadas", disse Raben, que não está envolvido no caso.

Na Geórgia, Trump, Giuliani e outros são acusados de conspiração relacionada com a apresentação de um certificado eleitoral republicano naquele estado após as eleições de 2020. Meadows também é acusado na Geórgia, mas não em relação ao esquema eleitoral. Eles se declararam inocentes. No Michigan, as autoridades disseram que mais de uma dúzia de republicanos enviaram certificados ao Congresso declarando falsamente que eram eleitores e que Trump era o vencedor das eleições de 2020 no estado, apesar dos resultados mostrarem que ele tinha perdido. A procuradora-geral Dana Nessel disse que o esquema foi idealizado no porão da sede estadual do Partido Republicano.