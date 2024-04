Morre aos 97 anos Nelson Cerchiari, o mesário do primeiro gol de Pelé

O torcedor símbolo do Ramalhão, Nelson Cerchiari, faleceu na manhã deste sábado, aos 97 anos - a causa da morte não foi divulgada. Por quase um século, o andreense se dedicou ao futebol regional e acompanhou fielmente o EC Santo André, clube que ajudou fundar. Cerchiari ganhou a carteirinha de número 15 de sócio.

Nelson Cerchiari também deixou importante contribuição à história do futebol nacional, ele foi responsável por registrar em súmula o primeiro gol de Pelé, em 7 de setembro de 1956, no amistoso entre Santos e Corinthians de Santo André, que terminou com vitória santista por 7 a 1. A partida foi disputada no campo Américo Guazelli, no Ipiranguinha, Santo André.

A súmula integra o acervo do Museu de Santo André Dr. Octaviano Armando Gaiarsa.

O Ramalhão publicou uma nota de pesar nas suas redes sociais. Leia abaixo:

“O Esporte Clube Santo André lamenta a perda de Nelson Cerchiari, de 97 anos, que foi um dos fundadores, conselheiro e figura emblemática da história do clube. Todos que fazem o Esporte Clube Santo André externam os mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos neste momento de dor e tristeza”.

