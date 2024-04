Palavra do Leitor - 13 de abril de 2024

N ardini

‘Após quatro meses, Nardini se mantém sem verba do Estado’ (Setecidades, ontem). Depois que Tarcísio de Freitas foi eleito governador de São Paulo, o Estado piorou 1.000%. Está aí o resultado!

Valmir Gervasoni

do Facebook

‘Saidinha’ – 1

“Lula sanciona, com veto, projeto que proíbe a ‘saidinha’ de presos” (Política, ontem). Sabe o que é engraçado? É que está na Constituição e ele não pode fazer nada quanto a isso. O Diário deveria colocar o texto correto, que seria: “Lula contraria o Congresso por causa da Constituição”. Mas, enfim.

André Fermino

do Facebook

‘Saidinha’ – 2

Eu anulei meu voto, pois não gosto de Lula e muito menos de Bolsonaro, então fiquei sem opção de voto e e anulei o meu. Mas eu concordo que em todos os governos sempre houve roubos, assaltos, sequestros-relâmpagos e nenhum deles, nenhum, nunca fez nada para acabar com toda a facilidade que existe para quem está preso. Nenhum nunca mudou as leis para bandidos.

Sheila Moreno Gertrudes Caldardo

do Instagram

‘Saidinha’ – 3

Quais os direitos das vítimas? Meu pai é delegado. Sabe estuprador? Nessas ‘saidinhas’, eles fazem em média seis vítimas. A polícia fica procurando eles aqui fora e eles estão comendo, bebendo e esperando a próxima saída. Onde não há direito para todos, não deveria ter para quem escolhe ser criminoso! Nenhum país tem isso.

Freire Raquel

Lisboa - Portugal

Lula

Se fosse hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não seria reeleito. As pesquisas apontaram que em dois dos maiores colégios eleitorais o índice negativo do seu governo é maior do que o positivo. E assim fica um sinal amarelo piscando. Enquanto o povo vem ralando para a sobrevivência, o ministro Fernando Haddad vem com o DPVAT, que foi extinto na gestão Paulo Guedes.

Eduardo Furtado

Mauá

Três poderes

Para funcionamento da democracia brasileira são três os poderes, com funções específicas e harmonia entre eles. Cada um no seu espaço, sem se intrometer e respeitando a função dos demais. O poder Executivo faz as obras, o Judiciário é o guardião da Constituição e o Legislativo faz as leis e fiscaliza os outros dois. São as três máquinas que, quando bem cuidadas, transparentes, honestas e entrosadas, acionam o motor que faz o Brasil avançar. Caso um deles extrapole a sua área, compromete a harmonia, a máquina funciona mal ou emperra. Compete ao Legislativo, Casa do povo, eleito pelo povo e com maior número de integrantes, corrigir, exigir tolerância zero e, se for preciso para que tudo funcione bem, punir rigorosamente os seus próprios componentes e também os dos outros dois poderes. Resumindo: cada poder no seu quadrado com liberdade e responsabilidade.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

Palmeiras

‘Verdão vira e lidera seu grupo na Libertadores’ (Esportes, ontem). Estou sentindo certa saudade de um missivista que frequentava esta seção para falar das conquistas de seu time, que, logo após o advento do VAR, não ganha mais nem disputa de cara-ou-coroa para escolher o lado do campo. Enquanto isso, o meu Palmeiras segue encantando a América do Sul com um futebol cada vez mais técnico e bonito, com arroubos de genialidade. Além disso, a administração do clube merece todo o reconhecimento por fazer excelente trabalho de base, que está rendendo maravilhosos frutos. Haja vista a ascensão do garoto Estêvão, 16 anos, que marcou um dos três gols contra o Liverpool!

Soraia C. Pêra

São Bernardo