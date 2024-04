Cachorrão inicia hoje confronto que definirá acesso à A2

Contagem regressiva para o acesso. As semifinais que definirão as duas equipes que vão subir para a Série A2 do Campeonato Paulista começam hoje. Às 15h, Desportivo Brasil e Votuporanguense se enfrentam em Porto Feliz. Já às 17h, o EC São Bernardo visita o Grêmio Prudente. As partidas de volta acontecem no próximo fim de semana.

O Cachorrão, que tem a segunda melhor campanha no Paulista da A3, eliminou nas quartas de final o Sertãozinho, após vitória no Interior e empate sem gols no Estádio Bruno José Daniel. O Grêmio Prudente superou o Bragantino II. Agora, a competição afunila e quem levar a melhor nessas duas partidas já carimba vaga na divisão de cima.

O time da região inicia a decisão com problemas. Os zagueiros Alan Uchôa e Rayan Fernando, além dos meias Vitor Hugo e Dudu estão fora. A boa notícia é que o volante Willian, um dos mais experientes do time, está de volta após se recuperar de lesão.

O técnico Renato Peixe está ciente das dificuldades deste confronto, mas se diz confiante. “Desde o início da competição o Grêmio Prudente já era considerado um dos favoritos, tem um dos elencos mais caros dessa A3. Isso torna o duelo muito mais especial. Serão dois jogos muito difíceis, mas estamos chegando forte e esperamos fazer um bom jogo para construir um resultado positivo para a volta”, analisa.

“O estádio estará lotado, a dimensão daquele campo é maior. Temos que nos adaptar a essa atmosfera para fazer um grande jogo”, completou Peixe.

Para a decisão, a diretoria do Grêmio Prudente colocou à venda 13 mil ingressos.