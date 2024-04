Região promove hoje ‘Dia D’ de vacinação contra gripe

O Grande ABC promove hoje o Dia D de vacinação contra a Influenza, vírus causador da gripe em todas as unidades de atenção primária. A iniciativa reforça a importância da imunização e amplia a cobertura vacinal para 18,1 milhões de pessoas de grupos prioritários como crianças de até 6 anos, gestantes, puérperas e idosos, que possuem maior risco de agravamento da doença.

A vacinação é considerada a melhor estratégia de prevenção e a eficácia da vacina dura aproximadamente um ano, dependendo da resposta imunológica individual de cada pessoa. Por esse motivo, a campanha é realizada anualmente, visando a atualização da vacina de acordo com os vírus que estão mais presentes e circulando no território.

“A vacina é segura e ajuda a reduzir o agravamento da doença, que constantemente sofre variações do vírus, o que requer um monitoramento desse cenário”, diz Tatiana Lang D’Agostini, diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do Estado.

A imunização está disponível para públicos prioritários como crianças de 6 meses a 6 anos, pessoas com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente, pessoas com comorbidades, professores, integrantes das Forças Armadas, pessoas em situação de rua, entre outros.

Em Santo André, todas as 34 unidades básicas de saúde de Santo André estarão abertas das 8h às 17h.

Em Ribeirão, todas as unidades da Atenção Primária – UBS e USFs – vão atender no mesmo horário, a exemplo de São Caetano, em todas as Unidades Básicas de Saúde e no Super Centro de Saúde.

Já em Didema todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) funcionarão das 8h30 às 16h30, e no Núcleo Comunitário Sítio Joaninha da Rede Cultural Beija Flor, das 9h às 14h.