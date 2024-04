Viaduto Independência de S. Caetano estará interditado nos próximos sábados

Ambas pistas do Viaduto Independência de São Caetano estarão interditadas neste e no próximo sábado (13 e 20). Segundo a Prefeitura, a medida será adotada das 6h às 0h, devido a obras de solda do último lance do pórtico e macaqueamento dos dois últimos pilares do viaduto.





A recomendação aos motoristas que utilizam a via para a passagem do Centro ao Bairro Fundação, e vice-versa, é se atentar às rotas alternativas, como o Viaduto Prefeito Luiz Tortorello e o Viaduto dos Autonomistas.