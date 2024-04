Grande ABC prepara Observatório Regional de Políticas Educacionais

O Grande ABC iniciou trabalhos para implementar o Observatório Regional de Políticas Educacionais da região, o primeiro do gênero no País. Na última quarta-feira, foi realizada a primeira reunião pública do projeto. A iniciativa é coordenada pela UFABC (Universidade Federal do ABC) e pelo Consórcio Intermunicipal Grande ABC, com financiamento do Programa de Pesquisa em Políticas Públicas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.

O objetivo do projeto é promover um novo ciclo de planejamento, monitoramento e avaliação participativa dos planos de Educação dos municípios, orientada à melhoria da qualidade, à democratização de oportunidades educacionais e à gestão democrática, mediante articulação territorial das políticas educacionais das cidades da região.

Coordenador da pesquisa pela UFABC, o professor Salomão Barros Ximenes apresentou a proposta do projeto, as entidades parceiras e os bolsistas selecionados para apoiar os trabalhos.

Após a apresentação, os participantes foram divididos em 12 grupos temáticos para um primeiro ensaio de organização e definição das agendas de pesquisa e de trabalho, incluindo Educação Infantil, Ensinos Fundamental, Médio e Superior; EJA (Educação de Jovens e Adultos), financiamento da Educação, entre outros.

Em maio, o Consórcio ABC receberá uma reunião geral dos participantes da pesquisa para apresentação dos temas discutidos pelos grupos temáticos e para planejamento das próximas etapas da pesquisa.