Palavra do Leitor - 12 de abril de 2024

Marcelo e Atila

‘Prefeitura de Mauá inaugura sede da Defesa Civil, três vezes maior’ (Setecidades, ontem). Enquanto o prefeito Marcelo Oliveira apresenta obras realizadas, como a ampliação da Defesa Civil, primeira parte da Nova Rodoviária, o asfaltamento das vias e o novo ginásio do Zaíra, o ex-mandatário Atila Jacomussi tenta pegar carona com fake news. Não trouxe nenhum real de emenda para Mauá, que o elegeu para a Assembleia, e mandou emendas para Embu das Artes. E não reside no município, e sim em Santo André.

Eduardo Furtado

Mauá

Energia elétrica

‘Governo lança MP que pode reduzir conta de luz em até 5%’ (Economia, dia 10). Mais uma medida populista eleitoreira, que terá consequências mais adiante, essa falácia de redução nas contas de energia. Já vimos esse filme no passado, mas os cidadãos de boa-fé e memória curta devem ter se esquecido do que houve no governo Dilma. Não existe almoço grátis, existe sim a queda na popularidade do presidente, então ele acena com essa bondade.

Izabel Avallone

Capital

Cotas

Se, na Constituição, consta a cláusula pétrea de que “todos são iguais perante a lei” com direitos e obrigações, não faz sentido cota para isso ou cota para aquilo. A discriminação das cotas é um claro atestado da baixa qualidade do ensino disponibilizado pelo governo. Educação é fundamental, motor básico para o Brasil alçar voo.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

Censura nunca mais

Fiquei muito feliz com a carta de missivista desta coluna cujo texto corrobora tudo que eu sempre disse sobre esquerda. Diz ele que a soberania nacional não pode se dobrar a uma rede social, mas omite o fato de Lula estar loteando a Amazônia. Parece que para o lulopetismo a soberania nacional também é relativa. Outro termo que me chamou a atenção foi fato dele afirmar que a tal rede social deveria sofrer censura, mostrando mais uma vez a veia ditatorial da esquerda. Devo lembrar ao nobre missivista que houve um movimento da década de 1980 denominado Censura Nunca Mais, de onde se originou o Art. 5º da Constituição, clausula pétrea por sinal. Vivemos tempos estranhos, onde a Constituição, que deveria ser respeitada por todos, é ignorada por muitos, principalmente por aqueles que deveriam ser seus guardiões.

Vanderlei Retondo

Santo André

Leitores

Ao ler a Palavra do Leitor (Opinião, dia 9), dois missivistas me indignaram! V. Retondo, de Santo André, que ironiza o presidente Lula e pergunta sobre a vacina contra dengue; mas ele se esquece de que o combate à dengue é responsabilidade de todos, da população evitando criar condições para procriação do mosquito transmissor e dos governos municipais, estaduais e federal. A vacina visa atender regiões e públicos prioritários! B.Campos, da Capital, compara a decisão do STF contra as bravatas de Musk com a opção por jiló, mas ela se esquece de que é exatamente contra o “jiló do golpismo” que o STF está agindo. Ela não entende que Musk age dessa forma apenas por interesse comercial, pois, se fosse por liberdade de expressão, contestaria as limitações impostas pelo regime chinês, onde produz seus decadentes carros elétricos!

João Paulo Mendes Parreira

São Caetano

Liberdade de expressão

Discordo totalmente da opinião do leitor João P.M. Parreira. O leitor A.C.Ribeiro fez somente uma projeção do passado e hoje. Mais uma vez parabenizo o Diário por dar espaço a todas as opiniões, mostrando que o espaço no jornal é democrático. Quanto a falar de de 1964, golpe ou ditadura, ele o faz com o que já é público e notório há muitos anos.

João Camargo

Capital