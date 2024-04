Festival Oriental de Ribeirão Pires oferecerá oficinas gratuitas no domingo

Neste domingo (14), das 10h às 19h, o Paço Municipal será o cenário perfeito para explorar uma variedade de oficinas gratuitas, cada uma oferecendo uma experiência única e enriquecedora. Uma oportunidade para viajar em uma jornada de arte e cultura no 3º Festival Oriental de Ribeirão Pires.





Os amantes da cultura pop coreana terão a oportunidade de se divertir e aprender com a oficina de Kpop, apresentada pelo grupo Blue Comet, às 11h30. Será uma chance única de experimentar os movimentos e ritmos contagiantes que tornaram o Kpop um fenômeno global.





E para quem busca uma experiência mais tradicional, a oficina de Taiko na Rua Felipe Sabbag, a partir das 12h, oferecerá uma imersão na arte dos tambores japoneses, conhecidos por sua energia e impacto visual.





Já os entusiastas da arte japonesa terão a oportunidade de mergulhar no universo do Origami, a milenar arte de dobrar papel, durante a oficina que acontecerá das 11h às 13h. Para os fãs de mangás e animes, a oficina que acontecerá das 13h às 14h será um verdadeiro deleite. Os participantes poderão explorar os fundamentos do desenho japonês, aprendendo dicas e truques para dar vida a personagens e cenários incríveis.





Além disso, a escrita japonesa também terá destaque, com uma oficina dedicada das 14h às 18h. Os interessados poderão aprender os traços dos caracteres japoneses, mergulhando na beleza e na complexidade desta forma de expressão.





As oficinas do 3º Festival Oriental de Ribeirão Pires oferecem uma oportunidade única de aprender, criar e se conectar com a rica cultura oriental. Numa realização da Prefeitura de Ribeirão Pires em parceria com o Kaikan.