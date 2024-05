Evento leva arte, cultura e economia criativa para o Centro de Sto.André

A Feira BOM MOTIVO – Diversos e Diversidade acontecerá neste sábado (4), das 10h às 17h, no Espaço do Shopping do Carmo, na Praça do Carmo. O evento, que reúne mais de 30 expositores, apresenta uma variedade de produtos artesanais, desde peças em patchwork e crochê até esculturas em madeira e bijuterias finas.

Haverá, também, opções gastronômicas, com produtos veganos, biscoitos decorados, doces artesanais e muito mais. Para completar a experiência, os visitantes poderão curtir apresentações de músicos de rua com MPB (Música Popular Brasileira) e dança tribal.

A BOM MOTIVO é um espaço focado em empoderamento e geração de renda para pequenos empreendedores, especialmente mulheres e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A feira é realizada de forma colaborativa, com cada expositor contribuindo com o mesmo valor para garantir a acessibilidade e a democratização do espaço.

Sol Massari, que organiza a feira com Kátia Pedrosa, convida a comunidade a prestigiar o evento.

“Prestigiar essa iniciativa, comprando presentes dos pequenos comerciantes e artesãos, é muito importante para gerar renda e fortalecer a economia local. A maioria dos participantes são pessoas que buscam meios de sair do desemprego, mães que criam seus filhos sozinhos, jovens que não conseguem colocação profissional e famílias que através da união conseguem superar as dificuldades”, comenta Sol.