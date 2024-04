Repórteres-fotográficos. Time do Diário. No comando, Colovatti. E o show que deram em 1979...

“Estudava, à noite, na Fundação. Depois do serviço, corria, que afobação! E lá estava o moreno, nas porteiras da estação. E, ao som do apito do trem, era grande a nossa emoção”.

Maria Aparecida de Medeiros Moutinho, “As porteiras da estação” - Poemas da Cidade, volume 1, 2014, no nascedouro da Editora Coopacesso.

Maria Aparecida é paulistana. Em versos, ela conta uma linda história de amor vivida na sua, e na dele, Santo André.

Para as novas gerações não é simples entender o que se passou no Grande ABC em 1979. Houve uma greve, a primeira longa greve dos metalúrgicos em pleno regime de exceção.

Estádio da Vila Euclides, Paróquia do Bonfim, Paço de São Bernardo. Trabalhadores reunidos. E tudo mudaria desde então.

Aqueles acontecimentos foram registrados pelas câmeras de Colovatti, Ricardo, Gustavo, Reinaldo, Evaldo, Bolfi, Fernando, Cassiano, Alberto e Lucena, da equipe de repórteres-fotográficos do Diário do Grande ABC.

E foi uma cobertura fotográfica e jornalística tão intensa, que ao final da greve geral esses amigos queridos organizaram uma linda exposição fotográfica que percorreu o Grande ABC.

Um livro de presença foi aberto. Está conosco, com esta página Memória, presente do Ricardo Hernandes. E do livro, e da repercussão do que foi aquela exposição, falaremos nas próximas edições, mesmo após a Semana Santo André 2024.

Claro, a Semana Santo André 2024 é também feita pelos repórteres-fotográficos que participaram (e participam) da construção da nossa história.

EM TEMPO – Os negativos fotográficos da greve dos metalúrgicos de 1979 estão todos preservados pelo Banco de Dados do Diário - o maior arquivo fotográfico do Grande ABC em toda a sua história. Um tesouro.

AMANHÃ NA SEMANA SANTO ANDRÉ 2024

EC Vila Pires mirava o ano de 1970

Crédito das 10 carinhas – Banco de Dados; reprodução: Roberto Nascimento

PROTAGONISTAS. Domingo, 15 de abril de 1979. A equipe de João Colovatti vira notícia. E a fotorreportagem do Grande ABC se fortalecia

Grande ABC

História.

Preservar é preciso.

Nesta segunda-feira, às 14h30, mesa-redonda virtual para apresentação do projeto de organização e sistematização do acervo documental do Fundo Câmara Municipal de São Bernardo.

São livros (enormes, volumosos), maços e caixas de documentos do antigo Município de São Bernardo, hoje Santo André, que abrangia o espaço do atual Grande ABC.

Projeto envolve Consórcio Intermunicipal, Amusa (Associação Amigos do Museu de Santo André) e vários organismos da Prefeitura andreense. Apoio: Proac (Programa de Ação Cultural do governo do Estado).

Hoje, 15, a partir das 14h30

Transmissão pelo YouTube

https://www.youtube.com/@consorcioabc7365

DIARIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 14 de abril de 1994 – ano 36, edição 8673

MANCHETE – Proposta das montadoras divide metalúrgicos do ABC. O aumento real de 19% é rejeitado pela Mercedes e Scania e aceito pela Ford e Volkswagen. Parte da categoria para; outra volta ao trabalho.

MAUÁ – A Câmara Municipal aprovou ontem (14-4-1994), por 15 votos a 6, o projeto de iniciativa popular que autoriza o prefeito José Carlos Grecco a rescindir contrato com a Sabesp.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Anhembi (criado em 1891), Iacanga (1925) e Jales (1941).

No Ceará, Barreira e Graça.

Em Goiás, Edealina e Porteirão.

Em Santa Catarina, Rio do Sul e São Francisco do Sul.

E mais: Campinas do Piauí (PI), Mata de São João (BA) e Rodeio Bonito (RS).

HOJE

Dia Mundial do Desarmamento Infantil

Dia Nacional da Conservação do Solo

Dia Mundial do Desenhista

Dia Internacional do Ciclista

São César de Bus

15 de abril

Francês (1544 - 1607). Fundador da Congregação dos Padres da Doutrina Cristã ou Doutrinários.

Ilustração: Arquidiocese de São Paulo (divulgação)