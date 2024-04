Mariana Goldfarb desabafa sobre divórcio de Cauã Reymond: - Eu estava fazendo as coisas pensando nos outros

Na última quarta-feira, dia 11, Mariana Goldfarb decidiu abrir o coração, mais uma vez, sobre o divórcio de Cauã Reymond. A influenciadora surgiu nos Stories do Instagram para falar que precisou tirar um tempo para si mesma, visando se conhecer e entender melhor.

A nutricionista confessou que, por muito tempo, ela tinha uma ideia fixa do que seria ser esposa e mulher, mas começou a entender que esse não era, de fato, o papel que ela queria ter:

- Eu achava que virar mulher era aos 30 [anos de idade] já casada, já estar com dois filhos, ser uma boa dona de casa, bonita, ter um emprego meio expediente, esperar o marido chegar para servir o jantar e fazer o dever de casa com as crianças. E, assim, ter um emprego só para sentir que eu estava contribuindo com a sociedade minimamente. Isso era o que eu achava. Esse era o papel que eu achava que eu tinha que desempenhar enquanto mulher. Minha casa caiu e a vida me chacoalhou de uma maneira tão forte e me colocou no chão.

Mariana também contou que por alguns anos, ela não sabia o que deveria cursar na universidade. Na sequência de vídeos, a influenciadora disse que chegou a iniciar o curso de Direito, influenciada por um ex-namorado, e depois tentou a área de comunicação, pois a faculdade ficava próxima da casa de outro namorado. Entretanto, ela nunca se identificou com as áreas.

- Eu estava fazendo as coisas pensando nos outros, pensando em assumir um papel que, para mim, parecia o único papel a ser seguido, porque isso significa ser mulher, sempre ser a segunda, sempre estar acompanhando, era sempre ser o chaveiro. Agora, um ano depois do meu divórcio, consigo entender os cenários de uma maneira tão diferente.

Agora, solteira, focada na própria carreira e em si mesma, Mariana contou que aprendeu a se valorizar melhor e consegue se colocar no centro.

- Consigo pela primeira vez na minha vida me colocar no centro da minha vida, eu tenho conseguido priorizar as coisas que me edificam, estudar o que eu quero estudar, guardar o meu dinheiro, trabalhar com que eu gosto, ser influenciadora de verdade, falar para vocês a real e me colocar vulnerável, porque muita gente me acha f****a.

Vale lembrar que Cauã Reymond e Mariana Goldfarb colocaram um ponto final no casamento em abril de 2023. Os dois se casaram em uma cerimônia em Minas Gerais em 2019.