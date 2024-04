Núcleo de dança da EMARP disponibiliza vagas para diversas modalidades

O núcleo de dança da EMARP (Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires) continua com 115 vagas remanescentes para diversas modalidades dos cursos da expressão artística e que estão disponíveis para os moradores da Estância. As inscrições seguem até o dia 19 de abril e devem ser realizadas diretamente na secretaria da EMARP, que fica na Rua Yutaka Ishihara, 218, no Jardim Pastoril.

Ao todo, são oito modalidades de dança que ainda contêm vagas para os interessados: 10 vagas para o ballet preparatório, para crianças de 6 a 8 anos, com aulas às segundas-feiras, das 15h às 16h; 20 vagas para o módulo de ballet introdutório, para crianças e adolescentes dos 9 aos 12 anos, com aulas às sextas-feiras, das 15h às 16h; 7 vagas para dança contemporânea, para adultos com mais de 18 anos, com encontros às segundas-feiras, das 19h às 20h; 7 vagas para breaking, para faixa etária de 14 a 30 anos, com aulas das 18h às 19h.

Além disso, o núcleo de música também está oferecendo 15 vagas para dança livre, para adultos com 18 anos ou mais, sendo 5 vagas às quintas-feiras, das 19h às 20h e 10 vagas para terças-feiras, das 20h às 21h; há também 15 vagas para danças urbanas, dos 13 aos 25 anos, sendo 5 vagas para quintas-feiras, das 19h às 20h e 10 vagas para terças-feiras, das 20h às 21h.

Há ainda 15 vagas para jazz preparatório, para crianças de 7 a 10 anos, com aulas às quintas-feiras, das 16h às 17h. E uma novidade que são 25 vagas para o grupo experimental de dança infantil, para crianças de 9 a 12 anos, com aulas às quartas-feiras, das 9h às 10h. Esse é o único curso que pede experiência prévia de um ano de aula de dança em qualquer modalidade e ainda estar praticando alguma das modalidades de dança.