Circuito de Rua de Cubatão acontece neste domingo

Em homenagem ao aniversário de Cubatão, celebrado neste 9 de abril, será realizada neste domingo (14), às 8h30, a 2ª etapa do Circuito de Rua de Cubatão. A cidade vizinha de São Bernardo, completa 75 anos de emancipação.

Com percurso único de sete quilômetros, largada e chegada no Parque Anilinas, a Etapa Aniversário da Cidade terá mil participantes e é dividida por categorias e premia faixas etárias de 5 em 5 anos e categorias especiais para Pessoas com Deficiência (PCD). Promovido por entidades esportivas, em parceria com a Câmara Municipal de Cubatão e a Prefeitura Municipal, o Circuito de Rua de Cubatão é composto por dez provas de corridas de rua a serem realizadas ao longo deste ano, com atribuição e soma de tempo aos melhores classificados de cada etapa. Após a apuração do resultado final, serão conhecidos os melhores atletas do ano.

A retirada do kit será no próprio domingo, a partir das 6h, no próprio local da prova, mediante apresentação do QR Code recebido no ato ou documento com foto e a doação de 2Kg de alimentos não-perecíveis.

Para mais informações e regulamento completo, é possível conferir o site https://corridaderuacubatao.com.br/, onde são realizadas inscrições.