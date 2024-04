Trânsito no Centro de Diadema será alterado neste domingo para corrida

Neste domingo (14), a partir das 4 horas da manhã, o trânsito na região Central de Diadema sofrerá alterações, devido o evento Diadema Run – Corrida e Caminhada. Segundo a Prefeitura, quem vai do Centro para o bairro, sentido Avenida Alda, deve utilizar a Avenida São José e a Avenida Nossa Senhora das Vitórias. No sentido oposto, o bloqueio também desviará os veículos para a Avenida Nossa Senhora das Vitórias e no trecho da Avenida Alda que é paralela à Praça Castelo Branco, os veículos compartilharão a pista com os participantes da prova enquanto durar a atividade.

A corrida e a caminhada terão as largadas na Praça da Moça, às 7h, como parte do calendário de eventos que reconhece Diadema como Cidade Sul-Americana do Esporte. O percurso será realizado, em sua maior parte, na Avenida Fábio Eduardo Ramos Esquível. Nos dois sentidos da avenida, até a altura da Rua Brejaúva (Clube da Mercedes), terá a pista compartilhada entre veículos e participantes. Será destinada uma faixa para os veículos e duas para os corredores e/ou caminhantes. Mas quem necessita seguir sentido Avenida Cupecê terá o tráfego liberado normalmente. Enquanto isto, quem precisa seguir sentido São Bernardo será desviado pela Rua Antônio Doll de Moraes. Quem vier pela Avenida Piraporinha, será direcionado para Avenida Presidente Juscelino, Avenida Fagundes de Oliveira, até a Rua Brejaúva.

A Rua Orense permanecerá como alternativa para o cruzamento dos veículos da Avenida Fábio Eduardo Ramos Esquível. A expectativa é que até às 11 horas da manhã todas as vias estejam liberadas, sem bloqueios nem compartilhamento, para o fluxo habitual do trânsito.

CONCURSO PÚBLICO

Nesta mesma data, serão realizadas as provas do 43º concurso público da Prefeitura em oito escolas da cidade, o que também acarretará no trânsito local.

A estimativa da Prefeitura é que os candidatos que prestarão prova nas escolas do Centro e Conceição serão os mais afetados pelos desvios, tendo em vista que o horário de abertura dos portões das escolas é 8h para quem vai fazer a prova no período da manhã e 13h30 para quem vai fazer no período da tarde.

As escolas participantes são: Escola Estadual Vila Socialista (Rua Socialista, s/n, Conceição), EE José Mauro de Vasconcelos (Rua do Tanque, 640 – Conceição), EE Sylvia Ramos Esquível (Rua Safira, 33 – Centro), EE Fábio Eduardo Ramos Esquível (Rua Orense, 790 – Centro), EE PEI Ana Maria Poppovic (Rua Serra da Mantiqueira, 560 – Campanário), EE Profª Maria Carolina Casini Cardim (Rua Purús, 643, Taboão), EE Profº Evandro Caiafa Esquivel (Rua Bernardo Lobo, 150 – Vila Nogueira) e EE Orígenes Lessa (Rua Padre Antônio Tomás, 85 – Vila Nogueira).