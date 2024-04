Santos anuncia rescisão amigável com atacante Marcelinho, que deve acertar com Juventude

Um dos reforços do Santos para a atual temporada, o atacante Marcelinho já está de saída do clube paulista, a menos de duas semanas do início da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador de 21 anos rescindiu seu contrato de forma amigável, de acordo com o time da Vila Belmiro.

"O Santos Futebol Clube e o atacante Marcelinho, de forma amigável, chegaram a um acordo para rescisão do contrato de empréstimo junto ao Tombense. Todas as formalidades foram cumpridas e o atleta já foi liberado para seguir com a carreira", anunciou o Santos, em comunicado.

O jogador pertence ao Tombense e estava emprestado ao Santos. Agora deve acertar com o Juventude, que voltará a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Marcelinho havia sido contratado pelo time paulista em dezembro do ano passado. No entanto, recebeu poucas oportunidades. No total, ele disputou cinco partidas do Campeonato Paulista.

Ele esteve em campo nos jogos contra Água Santa, Corinthians, Mirassol, São Paulo e Novorizontino. Marcelinho somou apenas 111 minutos em campo. O atacante acabou perdendo a disputa de posição no setor ofensivo para Pedrinho, Otero e Weslley Patati.

Antes do início da Série B, marcada para começar no fim de semana dos dias 20 e 21 deste mês, o Santos deve perder outras peças do seu atual elenco. Um deles deve ser o lateral-direito Hayner, que interessa ao Vitória, outra equipe que voltará a disputar a primeira divisão do futebol brasileiro neste ano.