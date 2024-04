Vestibulinho das Etecs se encerra em um mês; processo é para 2º semestre do ano

O Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs), do Centro Paula Souza, para o segundo semestre está com inscrições abertas até dia 9 de maio, às 15 horas, exclusivamente pela internet. O valor da taxa para a participação no processo seletivo é de R$ 40, já a prova será aplicada em 9 de junho, às 13h30.

Para se inscrever é preciso acessar o site vestibulinhoetec.com.br, preencher a ficha de inscrição disponível no menu “Área do candidato” e responder ao questionário socioeconômico.

Também é necessário realizar o pagamento da taxa de R$ 40. O recolhimento do valor pode ser feito até o último dia de inscrição, em qualquer agência bancária, na internet, por meio de aplicativo bancário ou ainda por meio da ferramenta getnet, disponível no site oficial do Vestibulinho, com cartão de crédito. De acordo com a organização, a inscrição no Vestibulinho das Etecs somente será efetivada após o pagamento da taxa.

"As informações fornecidas no ato da inscrição são de responsabilidade do candidato ou de seu representante legal, quando menor de 16 anos. Na Portaria do processo seletivo e no Manual do Candidato estão disponíveis o detalhamento da documentação necessária e as orientações para inscrição", especifica em nota o Centro Paula Souza.

Caso o candidato necessite, as Etecs disponibilizam computadores e acesso à internet para que a inscrição seja realizada. Para isso, é preciso entrar em contato com a unidade para obter informações sobre datas e horários disponíveis.

A relação completa de unidades, cursos e vagas do processo seletivo para o segundo semestre de 2024 pode ser consultada também no site do Vestibulinho. Outras informações são fornecidas pelos telefones (11) 3471-4071 (Capital e Grande São Paulo).