Sabina promove programação especial no mês de aniversário de Santo André

Abril é o mês de aniversário de Santo André e a Sabina Parque Escola do Conhecimento promove a partir deste sábado (6) uma programação especial para toda a família em comemoração aos 471 anos da cidade. Serão oficinas, palestras, curso e sessões do planetário, em agenda que se estende até o dia 28.

Nos dias 6 e 7 acontecem a oficina ‘Construindo Fantoches e aprendendo sobre Tubarões com o personagem Baby Shark’. Serão dez vagas e o início está previsto para as 10h, na Sala da Vida. Nos dias 13 e 14, a oficina será ‘Explorando o mundo dos animais ovíparos’, em dois horários, às 10h e às 14h. Serão 20 vagas por horário, no espaço atrás do Portal Coruja.

Já nos dias 20 e 21 a oficina terá o tema ‘Abelhas: Guardiãs do equilíbrio ambiental’, às 10h e às 14h, com 20 vagas por horário, no espaço atrás do Portal Coruja. Por fim, nos dias 27 e 28, ocorre a oficina ‘Explorando o Universo com SabinaSat, o satélite artificial da Sabina’, às 10h e às 14h, com 20 vagas por horário, no espaço atrás do Portal Coruja.

Para todas essas oficinas pré-citadas é necessário retirar senha – entregue por ordem de chegada – no balcão de recepção para participar da atividade.

Acontecerão ainda atividades especiais. Nos dias 6 e 7, crianças de 5 a 10 anos (acompanhadas pelos responsáveis) estão convidadas a participar de ‘As aventuras de Juanito, o pinguim fantoche da Sabina’, às 11h. São 15 vagas por dia, em ação que acontece no Portal da Coruja, no pinguinário e no Espaço Trakitanas.

Nos mesmos dias, crianças a partir de 10 anos (acompanhadas pelos responsáveis) podem embarcar na ‘Expedição Sabina: conhecendo Santo André’, às 10h e às 14h (são 15 vagas por horário). A atividade será realizada no Mapa de Santo André, localizado na Sala da Terra e no Bosque da Sabina. Já das 9h30 às 17h30, no Laboratório Astronômico e na Sala da Terra, acontecerá a exposição ‘Santo André em Imagens – Mostra de fotos históricas da cidade’, voltada a todos os visitantes.

Planetário

Sucesso de público, o Planetário e Cinedome de Santo André Johannes Kepler estreia nos dias 6 e 7 a nova sessão ‘Mundos Incríveis’. A partir das 11h será exibida ‘Kalouaka’Hina: o recife encantado’, com temática do fundo do mar (abordando biodiversidade marinha, marés e preservação das espécies), indicado para público a partir dos 5 anos. São 120 vagas e duração de 45 minutos.

A partir das 14h, ‘Mundos incríveis’ traz uma exibição sobre estrelas e constelações, planetas do sistema solar, possibilidade de vidas extraterrestres e reconhecimento do céu, em sessão de aproximadamente 40 minutos, com 220 lugares de capacidade e indicação etária a partir dos 12 anos.

Por fim, às 16h, ‘Estrelas Sobre Santo André: Celebração de seus 471 anos’ traz uma animação em 360 graus sobre o céu noturno da cidade, explorando estrelas, planetas e constelações visíveis, incluindo ainda uma viagem no tempo para o céu de 8 de abril de 1553, um céu sem poluição química e luminosa, possibilitando a observação de objetos de céu profundo como a via láctea, galáxias e nebulosas.

Nos dias 13, 14, 20, 21 e 27, sempre às 11h, ocorrem as sessões ‘O aniversário de Pingo’, com duração de aproximadamente 45 minutos e capacidade para 120 pessoas. Trata-se de animação 360 graus, com projeção de estrelas, áudio gravado em português e audiodescrição, com indicativo de idade a partir de 10 anos. Os conteúdos abordados são natureza dos átomos, evolução estelar, buraco negro, constelações, movimento de translação, Big Bang, nebulosas, galáxias, aglomerados e cometas.

Nos mesmos dias, a partir das 15h, serão realizadas as sessões de ‘O mensageiro de Marte’, com duração de 55 minutos, capacidade para 220 pessoas, áudio gravado em português, com indicação etária a partir de 12 anos. Serão abordados os satélites naturais de Marte, haverá observação de Marte e sua laçada, e serão tratadas as possibilidades de existência de vida no Planeta Vermelho, além das sondas especiais enviadas a ele.

Palestras

No dia 10, a Sabina promove a palestra on-line ‘Desperando a Curiosidade: A ciência na Educação Infantil – Uma relação possível e necessária’, que tem como público-alvo professores da rede municipal de ensino de Santo André e de outras redes, a partir das 19h, com duração de uma hora e meia, ministrada pelo mestres Carlos Vianna e Marília Rios. São 60 vagas e as inscrições são pelo link https://forms.gle/AsHesA4mUdGnacmC9.

Já no dia 24, a palestra terá o tema ‘A Neurociência na Avaliação: Refletindo e (re) significando os caminhos do conhecimento’, com o mestre Carlos Vianna e o mesmo público-alvo da anterior, das 18h30 às 21h30, também de maneira virtual. São 60 vagas e as inscrições podem ser feitas pelo link: https://forms.gle/9PuF8xduZNcu249R7.

Por fim, no dia 28 acontecem as sessões com audiodescrição e libras, em mais um domingo inclusivo. Às 11h acontece a sessão ‘O nosso endereço cósmico’, com duração aproximada de 30 minutos e 120 lugares de capacidade (há 50 rádios disponíveis para deficientes visuais). A temática é o Planeta Terra e a indicação etária é a partir dos 8 anos. A partir das 15h, o tema será ‘A guardiã da noite’, com aproximadamente 35 minutos de duração, 220 vagas, temática da Lua e indicação a partir dos 12 anos.

Curso

No dia 13, acontece o Curso Intensivo para a OBA – Nível II, um curso para professores participantes da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Os temas serão o sistema solar, astronáutica e sistema Sol Terra Lua. Serão 3 horas de carga horária, das 8h às 11h, com 100 vagas disponíveis e com entrega de certificado ao fim. O curso é voltado para professores do ensino fundamental da rede municipal de Santo André, professores de outras redes e municípios que tenham turmas inscritas para participar da OBA. Links para inscrição: https://forms.gle/Yd51tBYosog3eFw39 (professores da rede municipal) e https://forms.gle/LWnhEZ9jxL4GSLge6 (professores de outras redes).