Abrem inscrições a Corrida de Nossa Senhora do Pilar em Ribeirão

A inscrições para a 2ª Corrida e Caminhada de Nossa Senhora do Pilar continuam abertas até o dia 19 de abril. Os interessados podem fazer a inscrição no link: https://acesse.dev/WjH67 – Inscreva Fácil. O valor do lote promocional é de R$ 74,90, que dá direito ao número de peito, medalha, terço, sacochila e camiseta.

A prova, que acontecerá no dia 28 de abril, às 7h, prevê caminhada de 4 km e corrida de 8 km. O evento, em homenagem à Nossa Senhora do Pilar, celebrado no dia 1º de maio, terá a largada na própria capela, localizada na Rua Alecrim, 1- Pilar Velho, às 7h.

Os kits deverão ser retirados no dia 27 de abril, das 12h às 19h, durante as comemorações da Festa do Pilar, na própria Capela. Os kits somente serão retirados mediante a apresentação de documento de identificação do atleta inscrito (original ou cópia ou imagem em celular) e comprovante de pagamento da inscrição. A organização pede a doação de 1kg de alimento para as obras assistenciais da igreja.

A atividade esportiva é organizada pela Equipe FMA – Os Caveiras, Paróquia Santa Luzia e conta com o apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer (SEJEL). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (11) 99927-9459.