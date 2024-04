Mata da Companhia Tecelagem Didone. A primeira biblioteca. Lenha no Largo do Carmo.

“Hoje a cidade começa no alto da Serra do Mar. A metrópole abriga a todos de especial maneira. O verde da mata na Bandeira Nacional a estampar. E ali se praticam dizeres desta mesma bandeira”.

Marco Antônio Cardoso, “O que dizer de uma cidade querida” - Poemas da Cidade, volume 1, 2014, no nascedouro da Editora Coopacesso.

Marcos veio de Valentim Gentil, interior de São Paulo. Nos versos, sua paixão por Santo André.

Ontem, Memória formulou quatro questões tiradas de uma entrevista que Euclydes Rocco, o pai, concedeu em 1981 à Folha do ABC.

Hoje, ele mesmo responde:

1)A Mata da Companhia ficava na área entre a Vila Assunção e o bairro Paraíso. Ali a EF São Paulo Railway captava água para as suas composições, no tempo da maria-fumaça.

NOTA – Panorama da área hoje: na extinta Mata da Companhia são vizinhos o Hospital Mario Covas, o Parque Central e a Sabina – Escola Parque do Conhecimento.

2) A Fábrica Didone localizava-se no final da Rua Coronel Alfredo Flaquer. No lugar da fábrica, foi instalada a Cooperativa ABC (depois absorvida pela Cooperativa da Rhodia, hoje Coop).

3) A Biblioteca Municipal de Santo André foi inaugurada também na Alfredo Flaquer, onde funcionara a Câmara Municipal. Hoje o espaço pertence ao Singular.

4) No Largo do Carmo existia um bosque no alto de um morro. Sebastiano Rocco extraiu lenha no lugar.

AMANHÃ NA SEMANA SANTO ANDRÉ 2024

Memória recebe um presente em italiano

Crédito da foto 1 – Acervo e composição: Euclydes Rocco Junior

ITALIANOS. Os ancestrais dos Rocco em Santo André. Giovanni não emigrou. Francesca e Sebastiano, sim. E numa das crises cíclicas de então, Sebastiano dedicou-se à extração de lenha no Centro de Santo André

NAS ONDAS DO RÁDIO

Lições de História - 5

Texto: Milton Parron

Quinto e penúltimo programa “Memória” revivendo o movimento militar de março de 1964 que depôs o presidente João Goulart.

Destaque para a posse, em abril, do primeiro militar que assumiu a chefia de governo após aquele evento, marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. E mais:

As homenagens bajulativas aos líderes do golpe; a despedida dos cassados; o AI-2, que criou Arena e MDB; em 1965, as insatisfações com o movimento. Mas aí já era tarde.

Memória - Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (86.3 e 90.9). 64, revolução ou golpe - V. Produção e apresentação: Milton Parron. Hoje, na virada para domingo; amanhã às 7h, com reprise na sexta-feira, dia 19 de abril, às 22h. Também disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple PodCast.

Arquivo de Memórias Musicais

Na audição de hije, cinco canções falam em cartas apaixonadas nas vozes de José Augusto (o primeiro José Augusto), Cleusa Cunha, Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Agnaldo Timóteo, que interpreta “Cartas de Amor”.

Apresentação: José Clovis. Produção: Solange Vieira Nolasco. Neste domingo, às 15h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9.

Canta Itália

Em reprise, todo romantismo e emoção da música italiana, com vários quadros fixos e convidados. Semana passada esteve no programa a cantora Juliana Viliati.

No “Momento Memória” desta audição, a história do italiano que foi o primeiro prefeito do Grande ABC, Jose Dal Zotto.

Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Hoje, às 23h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9; e Rádio Web Spaghetti, de São Bernardo.

DIARIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 13 de abril de 1994 – ano 36, edição 8672

MANCHETE – Jogo do bicho desaba no Grande ABC.

Aposta caia 80% depois que a Secretaria da Segurança Pública anunciou uma ofensiva contra os bicheiros.

Portão 2 da Autolatina (VW) abrigava 16 cambistas.

BILLINGS – Movimento ambientalista mudava estratégia, segundo o coordenador da campanha Pró-Billings, Carlos Bocuhy: ao invés de confrontos de rua, ações via Justiça.

EM 13 DE ABRIL DE...

1904 – Do correspondente do Estadão em São Bernardo: em visita às escolas públicas do município, o professor Antonio Rodrigues Pereira, inspetor escolar.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje é o aniversário de Fortaleza, capital do Ceará, fundada 13 de abril de 1726.

No Rio Grande do Sul: Alpestre, Campos Borges, Cerro Grande, Entre-Ijuís, Harmonia, Nova Esperança do Sul, Paverama, Planalto e Terra de Areia.

É também o aniversário de Aral Moreira (MS), Itambacuri (MG) e Tabocas do Brejo Velho (BA).

HOJE

Dia do Hino Nacional Brasileiro

Dia do Jovem

Dia do Office-Boy

Dia do Beijo

Santo Hermenegildo

13 de abril

Padroeiro dos convertidos e da Espanha. Perseguido depois de converter-se ao catolicismo. O rei Leovigildo, seu pai, ordenou que fosse decapitado, o que ocorreu em 13 de abril do ano 585.

Ilustração: Diocese de Araçatuba, SP (divulgação)