Adversário do São Paulo na Libertadores comete gafe ao anunciar chegada a SP: 'Terras cariocas'

Após a derrota para o Talleres na estreia da Copa Libertadores, o São Paulo busca se reerguer no torneio na partida contra o Cobresal, do Chile, na próxima quarta-feira. A equipe chilena desembarcou na capital paulista nesta terça-feira, e destacou a chegada nas redes sociais.

"Chegamos com toda força e coragem em São Paulo. Com o apoio e a energia de todo nosso povo mineiro, estamos em terras cariocas. Preparados para deixar tudo em campo no MorumBIS", escreveu o Cobresal.

Na web, os torcedores falaram sobre o texto. Muitos brincaram que a gafe é "imperdoável" e "devolveram o erro.

O Cobresal usa as instalações do CT do Palmeiras, na Barra Funda, para treinar para o confronto com o São Paulo na segunda rodada da Copa Libertadores, marcado para as 21h30 de quarta-feira. No primeiro jogo na competição, o time chileno empatou em 1 a 1 com o Barcelona de Guayaquil.