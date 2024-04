Sesc São Caetano oferece curso "Smartphone 60+ Primeiros Passos" que auxilia idosos na utilização da tecnologia

Compreendendo as dificuldades enfrentadas pelos idosos na era digital, o Sesc São Caetano apresenta o curso "Smartphone 60+ Primeiros Passos", ministrado pelo educador Adriano Calsone. Este curso semanal de letramento digital intergeracional, que ocorre as terças, às 14h30, a partir do dia 9 de abril, foi projetado para aqueles que desejam desvendar as utilizações essenciais de um smartphone.

Durante os encontros, os participantes aprenderão os primeiros passos para se tornarem independentes no uso do aparelho, além de receberem noções sobre segurança, privacidade e cultura digital. O curso também abrangerá o aprimoramento no uso de diversos aplicativos, incluindo o WhatsApp, Waze, Uber, 99, WikiRota, Spotify, YouTube, iFood, Desrotulando, Lens, além de aplicativos de utilidade pública, como o Gov.br, Carteira Digital, Delegacia Eletrônica, Detran.SP, Conecte-SUS, entre outros.

Adriano Calsone é educador do Espaço de Tecnologias e Artes, e atualmente compõe a equipe do Sesc São Caetano. Além de educador é produtor editorial com especialização em Gestão da Comunicação em Mídias Digitais, área que atua há mais de 15 anos com letramento digital.

Não perca a oportunidade de adquirir habilidades essenciais para navegar no mundo digital. Inscreva-se já e aproveite para explorar todo o potencial do seu smartphone!

SERVIÇO:

Sesc São Caetano

Rua Piauí -554 Santa Paula – São Caetano do Sul

Dias: terças de abril às 14h30, a partir de 9/4

Recomendação etária: 60 anos

Inscrições na Central de Atendimento

Telefone para informações: (11) 4223-8800

Para informações sobre outras programações acesse o portal Sesc SP

Horário de atendimento do Sesc São Caetano – De segunda a sexta, 11h às 20h, sábados e feriados, das 9h às 17h30.