Toca na Terra é atração da 6ª Festa Mística de São Caetano

Nos dias 13 e 14 de abril (sábado e domingo), boas vibrações energéticas vão tomar o Cecape (Centro de Capacitação dos Profissionais da Educação Dra. Zilda Arns), em São Caetano. Com programação voltada para o corpo e o espírito, a sexta edição da Festa Mística vai fazer uma imersão por culturas e valores ancestrais, com shows musicais, apresentações de dança do ventre, cigana, circular, entre outras, além de palestras temáticas e muitos produtos e serviços esotéricos.

Serão 24 expositores, além de oraculistas e especialistas em terapias integrativas. No sábado haverá show com o grupo de música cigana Guardiões da Noite do Oriente. E no domingo, com a dupla Toca na Terra.