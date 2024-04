Fundação das Artes abre contratação de professores

A Fundação das Artes de São Caetano abriuprocesso seletivo para credenciamento de professores para o Pronatec (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego). Os interessados devem se inscrever levando documentos exigidos, de forma presencial, no período de 10 a 16 de abril, de segunda a sexta-feira, das 10h às 13h e das 14h às 18h, na Unidade Milton Andrade da instituição (Rua Visconde de Inhaúma, 730, Bairro Oswaldo Cruz).

O Edital completo está disponível no site da Fundação (www.fascs.com.br). O documento traz a descrição detalhada, o cronograma e as condições para participar do processo seletivo. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4239-2020.