SBT cresce 52% em audiência com estreia de programa de Virgínia; veja dados

A estreia do Sabadou com Virgínia no último sábado, 6, foi um sucesso de audiência. O programa de Virgínia Fonseca foi o mais visto do SBT e conquistou o segundo lugar no Ibope. A Record concorria com a mulher de Zé Felipe, mas perdeu audiência após a exibição de um filme.

De acordo com a assessoria da emissora, a atração impactou 4 milhões de pessoas somente no estado de São Paulo, com quatro pontos de média, 8% de share e cinco pontos de pico. Em comparação com os sábados do mês de março, quando marcou 2,7 de média na mesma faixa de exibição, o SBT acumulou 52% mais audiência com a estreia do Sabadou com Virgínia.

O perfil predominante foi feminino, com 67%. Para a sua estreia no SBT, Virgínia convidou o marido, o sogro, Leonardo, e a sogra, Poliana Rocha, para dividirem o palco com ela. Com mais de 46 milhões de seguidores no Instagram, a influenciadora levou ao programa o mesmo conteúdo que mostra em suas redes sociais: sua rotina com a família.

Além da família, Lucas Guedes, amigo da apresentadora, também marcou presença na estreia de Virgínia na televisão comandando o quadro Biscoito ou Bolacha, em que a plateia e os convidados reagem a um show de talentos. Margareth Serrão também fez parte do primeiro episódio no Maga Margara, dando conselhos para os participantes.

Internautas e fãs reagiram à estreia nas redes sociais. "O programa está dinâmico, divertido, não é forçado, da para dar boas risadas", elogiou um. "Sábado à noite estava faltando algo assim, que só aprimore daqui para a frente", opinou outro.