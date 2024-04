Tsitsipas e Dimitrov estreiam com vitória em Montecarlo, e Sinner cai nas duplas

Bicampeão do Masters 1000 de Montecarlo, o tenista grego Stefanos Tsitsipas avançou para a segunda rodada do torneio nesta segunda-feira. Ele vencia o sérvio Laslo Djere, 34º do mundo, por 6/3 e 3/2, quando o adversário abandonou a partida com dores no braço direito

"As coisas parecem boas. Espero seguir por esse caminho", disse Tsitsipas, campeão em 2021 e 2022. "Gostei muito de conseguir uma melhor consistência no meu saque", completou ele, que venceu 73% dos pontos no seu primeiro serviço. O grego ocupa a 12ª colocação no ranking e busca seu primeiro título na temporada. Seu próximo rival será Nicolas Jarry ou Tomas Martin, que se enfrentam nesta terça-feira.

Único top 10 a jogar nesta segunda-feira, o búlgaro Grigor Dimitrov passou pelo tenista local Valentin Vacherot, 138º do mundo e convidado da organização, por 2 a 0, parciais de 7/5 e 6/2. O número 9 do mundo aguarda agora o vencedor da partida entre o sérvio Miomir Kecmanovic e o italiano Matteo Berrettini.

Tenista sensação da temporada, o italiano Jannik Sinner entrou na chave de duplas como convidado ao lado do compatriota Lorenzo Sonego e estreou nesta segunda-feira. O número dois do ranking e campeão do Aberto da Austrália e do Masters 1000 de Miami acabou eliminado pelos belgas Sander Gille e Joran Vliegen por 6/7 (7/3), 7/5 e 10/7.

A rodada de terça-feira do Masters 1000 de Montecarlo marca a estreia do número um do mundo, o sérvio Novak Djokovic, contra o russo Romand Safiullin, 41º do ranking, e do alemão Alexander Zverev, quinto do mundo, que enfrenta o austríaco Sebastian Ofner, 44º do ranking.