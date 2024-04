Hospital Veterinário Municipal é inaugurado no aniversário de Santo André

No aniversário de 471 anos de Santo André, um antigo desejo da população se tornou realidade com a inauguração do Hospital Veterinário Municipal, localizado na rua Juquiá, n° 135, Vila Eldizia, ao lado da Sabina Parque Escola do Conhecimento. Com dois andares e 800 m² de área construída, o hospital vai oferecer uma estrutura completa para o tratamento e cuidado para os animais andreenses já a partir desta terça-feira (9).

No piso térreo, os visitantes encontrarão a recepção principal, a recepção do Centro de Adoção, um gatil para até 20 gatos, um canil com solarium para até 30 cães, três consultórios, uma sala para infectocontagiosos, uma sala para internação, um ambulatório, um espaço para banho e tosa e um compartimento para estoque de ração.

O projeto do piso superior inclui dois centros cirúrgicos, duas salas de pré-operatório, duas salas de pós-operatório, um expurgo, uma sala de esterilização, enfermaria, estoque, Raio X, Ultrassom, Administração, Copa, Lavanderia e dois vestiários. O prédio, construído do zero, representa um investimento de R$ 2,8 milhões realizados pela Prefeitura e por emendas parlamentares

“Este hospital é um sonho que tiramos do papel. Agora temos em Santo André um equipamento diferenciado e que, não tenho dúvida, vai trazer muita qualidade de vida para os pets e seus tutores”, disse o prefeito andreense Paulo Serra. “Esse equipamento materializa o cuidado que temos com as pessoas e a cidade que queremos construir”. Além do prefeito, a agenda contou com nomes como a deputado estadual e primeira-dama andreense Ana Carolina Serra (Cidadania) e o deputado federal licenciado Delegado Bruno Lima (Progressistas).

O atendimento será realizado mediante a distribuição de 30 senhas por dia, por ordem de chegada, além de atendimento de urgência e emergência, com prioridade para cães e gatos. Os critérios de emergência serão determinados pelo veterinário de plantão. O espaço será gerido pela SPMV (Sociedade Paulista de Medicina Veterinária), organização vencedora da licitação, que será responsável pelos serviços prestados no local.

O atendimento do Hospital Veterinário Municipal começará já nesta terça-feira (9) e será exclusivo para moradores de Santo André, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, mediante apresentação de comprovante de residência. Beneficiários do Bolsa Família terão prioridade. O atendimento 24 horas será disponibilizado apenas para animais internados.

EMOÇÃO

Os moradores que tiveram acesso ao espaço aprovaram as dependências do novo Hospital Municipal. Beatriz dos Santos, atendente de 27 anos, aproveitou o feriado e trouxe seus dois Chihuahuas para acompanhar a inauguração da nova unidade de saúde. Junto a dezenas de outros tutores e seus animais, ela pode visitar as de atendimento e aprovou a nova estrutura e seus equipamentos.

“Estou muito feliz porque é um espaço acolhedor para nós, sempre que precisamos é necessário investir dinheiro que não temos para que nossos animais possam ser atendidos. Com a chegada do Hospital Veterinário isso não vai mais ocorrer, pois já sabemos onde vir”, conta a tutora.

Nos próximos 90 dias, haverá diálogo com o Conselho Municipal de Proteção Animal para definir os critérios de utilização do canil e gatil, que não serão ativados inicialmente para melhor aproveitamento do Centro de Adoções Animal.