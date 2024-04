Com embaixador português, Santo André homenageia João Ramalho

Santo André iniciou as celebrações do dia de seu aniversário de 471 anos. Na manhã desta segunda-feira (8), que marca a fundação do município, houve homenagens ao explorador português João Ramalho, fundador da cidade em 8 de abril de 1553, então chamada de Santo André da Borda do Campo, posteriormente elevada a Vila pelo governador geral Tomé de Souza. O evento contou com a presença do prefeito Paulo Serra (PSDB), da primeira-dama Ana Carolina Serra (Cidadania), do cônsul-geral de Portugal em São Paulo, o embaixador António Pedro Rodrigues da Silva, e do presidente da Casa de Portugal ABC, Paulo Augusto de Freitas, além de representantes do Tiro de Guerra e escoteiros.

A primeira parte da cerimônia ocorreu na Passarela Luso-Brasileira Américo Pinto Serra, na Praça IV Centenário. A Banda Lira executou os hinos de Portugal, do Brasil e de Santo André. Em seu discurso, o prefeito Paulo Serra destacou a importância de se manter as tradições da cidade, além de exaltar os laços construídos entre os povos brasileiro e português, ligação está simbolizada na ponte onde o evento foi realizado. A cerimônia foi encerrada em frente à estátua de João Ramalho, na Praça dos Correios, onde foi colocada uma coroa de flores. Dezenas de pessoas estiveram presentes.

"Nesse último ano de gestão este é um aniversário mais do que especial, porque quando olhamos para trás vemos o quanto conseguimos resgatar a cidade em todas as áreas. Essa data para nós é muito especial, para que muita gente conheça ainda mais a história", disse o prefeito Paulo Serra em seu discurso. Em sua última comemoração como prefeito já que não pode se reeleger em outubro, o chefe do Executivo fez um balanço da gestão. "A maior materialização dessa transformação que implementamos e que melhorou a vida de tanta gente é a reconexão das pessoas, o pertencimento, orgulho e amor que hoje a gente voltou sentir de morar aqui, em Santo André. Isso estava meio adormecido e hoje a cidade está unida".

O evento contou com a presença inédita do cônsul-geral de Portugal em São Paulo, o embaixador António Pedro Rodrigues da Silva, que agradeceu a oportunidade. "Minha primeira vez nesta cerimônia e com emoção que constato aqui, na passarela luso-brasileira, que de fato em Santo André há realmente uma ponte (entre Brasil e Portugal). Obrigado por nos darem essa oportunidade de participarmos nesta festa, onde a energia é tão positiva e mostra o significado que a comunidade Lusa-Brasileira tem para a construção desta grande cidade de Santo André, do Estado de São Paulo e do Brasil", disse o embaixador.

COMEMORAÇÕES

As comemorações na cidade continuam com uma programação diversificada, incluindo a abertura da Feira da Fraternidade a partir do meio-dia, com encerramento realizado pelo grupo Roupa Nova. O evento tem a participação de mais de 50 entidades assistenciais de Santo André no comando das barracas, que dispõem de comidas típicas de diferentes países – tanto doces como salgadas. A estrutura tem ainda food trucks, tendas de artesanatos e roupas, espaço kids, espaço para pets e muito mais.

Mais uma vez a Feira da Fraternidade terá cunho solidário, ou seja, a entrada pode ser trocada por 2 kg de alimentos não perecíveis. O montante arrecadado será repassado ao Banco de Alimentos do Fundo Social de Solidariedade, que o encaminha para as 123 entidades assistenciais cadastradas e que atendem aproximadamente 55 mil pessoas em situação de vulnerabilidade em Santo André.