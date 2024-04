Andreense vai à final de concurso mundial

A moda de Santo André tem se tornado destaque mundial. A andreense Amanda Marques Parron (@amandaparron no Instagram), 25 anos, foi uma das finalistas do Shein X Global Challenge, realizado por uma das maiores varejistas globais do segmento, a Shein. Amanda se destacou entre as quase mil inscrições de mais de 70 países. As brasileiras Yolanda Silveira Fernandes, 28, de Erechim (RS), e Juliana Cavalcanti de Siqueira, 30, do Rio de Janeiro (RJ), se juntaram à andreense como as únicas representantes da América Latina a chegarem à final. A italiana Eleonora Falcone levou o prêmio principal.

A criação de Amanda contém uma abordagem inovadora, percebida em suas peças que combinam elementos comerciais e conceituais ao mesmo tempo. A designer concebeu uma coleção que aposta na elegância contemporânea para o concurso da Shein, apresentando peças estruturadas que misturam glamour e brilho. Ao Diário, ela conta que o interesse por moda surgiu quando era criança e via os croquis da mãe. A família tem uma fábrica de uniformes em Santo André e, por isso, esteve inserida no meio desde pequena.

A andreense tentou seguir carreira em administração, mas diz que a moda sempre foi sua verdadeira vocação e destaca as maiores dificuldades. “Com certeza o maior deles é a falta de valor, a maioria das pessoas julga a moda como um hobby e não como um trabalho. Quando entrei na universidade, minhas primeiras propostas de emprego pagavam apenas com ‘experiência’ ao invés de um salário real, o que me fez sentir mal em relação à indústria, mas continuei em frente. Acreditar em mim e não desistir da moda foi a melhor decisão que eu poderia tomar”, afirma Amanda.

Apesar de não ter referências específicas, ela diz gostar do estilo de algumas marcas, como Alexander McQueen, Balmain e Schiaparelli. Amanda afirma que seu estilo pessoal pode ser descrito como a combinação entre a elegância e o conforto, já que gosta muito de explorar o novo, seja na escolha de padrões, texturas ou na forma como as peças são cortadas e montadas. Na coleção Let Your Light Shine, apresentada no concurso, ela procurou misturar elementos extravagantes, como brilho e babados, com tecidos clássicos, como o jeans e a sarja, trazendo um toque de modernidade sem comprometer o conforto das peças.

“Quero focar em abrir minha própria marca e em evoluir continuamente o meu estilo e visão como designer de moda, sempre inovando e explorando novas técnicas, materiais e conceitos nas minhas criações. Desde que comecei a estudar moda, sempre sonhei criar uma marca com meus designs e meu toque autoral, com roupas coloridas e recortes não convencionais. Esse é o meu maior objetivo no momento e acredito que o Shein X Global Challenge é só o começo da minha jornada de crescimento pessoal e profissional”, avalia a andreense.