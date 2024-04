Tarcísio é aguardado no último dia da Feira da Fraternidade

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) estará na Feira da Fraternidade, em Santo André, hoje à tarde. A expectativa é pelo anúncio de investimentos para a tão sonhada Estação Pirelli, da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), que está desativada desde 2006.

O anúncio do governador será considerado como um presente de aniversário aos andreenses. Isso porque a cidade completa 471 anos hoje e o prefeito Paulo Serra (PSDB) vem pleiteando a reativação da estação desde o início da gestão Tarcísio.

“A Estação Pirelli é uma descentralização importante, porque a gente faz uma ligação com o corredor da Vila Luzita que vai ter acesso ao trem e não vai mais precisar ir ao Centro. Vamos conseguir desobstruir o Centro com essa estação que estamos viabilizando junto ao governo do Estado. Esperamos que o governador bata o martelo em breve”, declarou o prefeito em entrevista concedida ao Diário na semana passada.

A reativação da Estação Pirelli é debatida há anos em Santo André. O local era usado por funcionários que atuavam na fabricante de pneus que batizava a estação, localizada na Vila Homero Thon, entre as duas paradas da Linha 10 da CPTM – Prefeito Celso Daniel e Capuava. Quando desativou a parada, em 2006, a companhia alegou que o fechamento seria para evitar a evasão de renda, já que a estação não possuía catracas, o que poderia acarretar na utilização por parte do público geral sem o pagamento de tarifas.

>Em entrevista exclusiva ao Diário, ainda na condição de candidato, em 2022, Tarcísio disse que retomar a Estação Pirelli da Linha 10-Turquesa era “compromisso assumido”. “A gente sabe que é uma demanda grande dessa linha que vai até Rio Grande da Serra. Vamos colocar para funcionar. Não há nenhum grande desafio do ponto de vista operacional e financeiro. É uma estação que a gente consegue voltar a operar em pouco tempo, em curto prazo”, comentou Tarcísio à época.

FESTIVIDADE

O céu nublado e a breve garoa não afastaram os andreenses do segundo dia da Feira da Fraternidade, realizada na esplanada do Paço. A banda de pagode universitário Inimigos da HP foi a atração principal da noite de ontem. Hoje, para encerrar os trabalhos, os munícipes poderão curtir a apresentação do Roupa Nova.

A festividade faz parte da comemoração dos 471 anos da cidade, que serão celebrados hoje. Assim como no ano passado, a Feira da Fraternidade deste ano tem cunho solidário, ou seja, a entrada pode ser trocada por 2 kg de alimentos não perecíveis.

O evento também disponibiliza uma barraca de vacinação contra a gripe a Covid-19. A tenda funciona das 14h às 21h.