Oliveira Lima se destaca como o epicentro comercial de Sto.André

A Rua Coronel Oliveira Lima é um dos cartões postais de Santo André e na segunda metade do século 19 a rua emergiu como o epicentro do comércio da cidade. Anteriormente era caracterizada por suas casas, pequenas indústrias e lojas. Porém, nos anos 1970, sua importância econômica cresceu e as autoridades municipais resolveram restringir o tráfego de veículos na área.

Daniela Telet, gerente da loja mais antiga do calçadão, a Riviera, conta que a loja fará 65 anos, “Depois da pandemia nosso movimento diminuiu. Por conta desses 65 anos de história, temos nossa clientela fixa, mas sempre acompanhamos as tendências da moda masculina, para conseguir atrair clientes novos. A Oliveira Lima atrai muitas pessoas. Elas se deslocam dos seus bairros para vir comprar no Centro.”

De acordo com dados de 2022, passam 50 mil pessoas por dia na Oliveira Lima, a variedade de opções é grande, desde vestuário, eletrônicos, restaurantes e até farmácias. “Nós viemos para ir à igreja e comprar umas coisas, mas paramos para tomar um sorvete, como somos de Santo André estamos aqui com frequência”, diz Anderson Luiz Zobli, 40 anos, que estava no calçadão acompanhado da filha Gabriele Silva,

Além da importância histórica e financeira, a rua vem sendo palco de diversas ações sócio-econômicas no município, como o Circuito Andreense de Empreendedorismo, o Procon Móvel e a Feira de Economia Criativa.

Djalma Lima, atual diretor do SOL (Sociedade Oliveira Lima) acha que a rua é muito importante para Santo André, “A Oliveira Lima contribui bastante para a economia da cidade, devido ao número de comércios que tem, também com a geração de empregos, tanto o dos lojistas como os dos funcionários”, afirma.

A Prefeitura abriu no início deste ano uma licitação para contratar empresa que irá elaborar as futuras obras de melhoria no local. A previsão de investimento no projeto é na ordem de R$ 3,9 milhões.

Dentre as intervenções previstas está o término da cobertura da rua. O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), afirma que tem como desejo ver a Oliveira Lima funcionando 24 horas por dia.

Selma Alves de Oliveira, moradora de Ribeirão Pires, é a gerente da loja de vestidos de gala ModaMare, “A rua é bem conveniente para a população, o fluxo de pessoas aqui é muito grande, tudo se procura aqui. Tínhamos uma clientela maior, por conta da maior concorrência no ramo, porém ainda conseguimos nos manter aqui”, afirma.