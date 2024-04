Cidade recebe a 550 mil visitantes por ano

O turismo é uma das atividades econômicas que mais cresce nos últimos anos, e ajuda a promover o desenvolvimento cultural, da economia local, a geração de emprego e atrai novos investimentos para a região. Em Santo André, as ações e políticas públicas voltadas para a área, como o Plano Diretor de Turismo, têm apresentado resultados positivos para o município, entre eles o crescimento de 10% do número de visitantes.

Segundo estudo de demanda turística, realizado em 2022 pela Strong Business School, por ano, 550 mil turistas visitam a cidade – em 2020 eram estimados 500 mil. O levantamento mostrou ainda que a maioria dos visitantes são da Capital, dos municípios vizinhos (Grande ABC) e de Guarulhos.

A pesquisa demonstrou ainda que 74% das pessoas que visitaram a cidade em 2022 já havia estado no município anteriormente, sendo que 56,7% já visitaram Santo André por dez vezes ou mais.

A Vila de Paranapiacaba é o local mais procurado, e recebe anualmente cerca de 250 mil visitas. Na sequência aparecem a rede hoteleira do município, com 150 mil hóspedes, o Santuário Nacional de Umbanda, que atrai 100 mil visitantes, e o centro de ciências, Sabina Escola Parque do Conhecimento, que recebe 50 mil turistas anualmente.

O destino mais visitado do município andreense, o vilarejo de Paranapiacaba, possui diversos atrativos turísticos e é tombado pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). A vila inglesa, como também é conhecida, preserva um acervo arquitetônico e ferroviário do fim do século 19, quando imigrantes ingleses vieram ao Brasil para construir a São Paulo Railway, que ligava Santos a Jundiaí.

Pelas ruas de paralelepípedo, os visitantes podem conhecer ampla gama de pontos turísticos, culturais e ecológicos, como o Museu Castelo, Pátio Ferroviário, Museu Tecnológico Funicular, Campo Serrano Athletic Club, Parque Natural Municipal Nascentes de Paranapiacaba e a Casa da Memória.

Além desses locais, os turistas têm ao longo do ano a oportunidade de participar de alguns dos tradicionais eventos promovidos pela vila ferroviária. Entre as atrações sazonais estão o Festival do Cambuci, a Convenção de Bruxas e Magos, o Festival de Inverno e o Festival de Fotografia.