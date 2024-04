Rebel Wilson se pronuncia após ser acusada de ser a razão da separação de Isla Fisher e Sacha Baron Cohen

Sem papas na língua, Rebel Wilson decidiu se pronunciar pela primeira vez sobre os rumores de que teria sido o estopim para o divórcio de Isla Fisher e Sacha Baron Cohen.

Anteriormente, um amigo próximo do ex-casal afirmou ao jornal The Sun que Isla estava ficando envergonhada de ser a esposa de Sacha com as denúncias polêmicas que Rebel havia feito em seu autobiografia, Rebel Rising, sobre o ator e decidiu proteger a própria carreira e reputação.

Nas redes sociais, Rebel disparou:

Que semana! Preciso deitar no sofá agora... de verdade! Muito obrigado a todos que compraram REBEL RISING e já estão aproveitando! Amo vocês.

Vale lembrar que em seu livro, a artista disse que se sentiu completamente desrespeitada por Sacha durante as gravações de um filme, alegando que ele pediu para ela ficar nua em uma cena sem necessidade. Eita!